Agencja Moody’s zmieniła perspektywę ratingową Polski ze stabilnej na negatywną. Jednocześnie podtrzymała długoterminowe ratingi Polski dla niezabezpieczonych obligacji senioralnych i emitentów na poziomie A2 - poinformował Moody’s w komunikacie. „Polska w ruinie 2.0. Ale wiadomo – każdy, kto punktuje błędy tej władzy, to ‘troll Putina od dezinformacji’” - napisał na platformie X Jacek Sasin odnosząc się do decyzji agencji.
Ratingi dla niezabezpieczonych obligacji senioralnych w walutach obcych oraz dla programu obligacji średnioterminowych (MTN) zostały potwierdzone na poziomie (P)A2, a krótkoterminowe ratingi emitentów zostały potwierdzone na poziomie Prime-1 (P-1).
Nasza decyzja o zmianie perspektywy na negatywną odzwierciedla istotnie słabszą prognozę wskaźników fiskalnych i zadłużenia w porównaniu z naszymi wcześniejszymi oczekiwaniami. Jeśli rząd nie będzie w stanie sprostać presji wydatkowej i przeszkodom w zwiększeniu dochodów, będzie to oznaczać słabszą siłę fiskalną i skuteczność polityki w porównaniu z naszą obecną oceną
— napisano w komunikacie.
Zdaniem analityków Moody’s główne zagrożenia dla zaktualizowanej perspektywy fiskalnej i zadłużenia wynikają z impasu między rządem a prezydentem oraz z prawdopodobieństwa wzrostu wydatków rządowych przed wyborami parlamentarnymi w 2027 roku i w dalszej perspektywie.
Spośród trzech największych agencji ratingowych wiarygodność kredytową Polski najwyżej ocenia Moody’s - na poziomie „A2”. Rating Polski według Fitch i S&P to „A-„, jeden poziom niżej niż Moody’s.
Decyzja Fitch Ratings
Na początku września agencja Fitch Ratings potwierdziła długoterminowy rating Polski w walucie obcej na poziomie „A-„, ale zmieniła jego perspektywę na negatywną ze stabilnej.
Jak podał wtedy w komunikacie Fitch, od czasu ostatniej analizy ryzyko dla polskich finansów publicznych wzrosło. Zdaniem analityków, znaczne odchylenia fiskalne w latach 2024 i 2025, przy deficycie wynoszącym średnio 6,7 proc. PKB, zwiększone wyzwania polityczne związane z wdrażaniem środków fiskalnych oraz brak wiarygodnej strategii konsolidacji fiskalnej prawdopodobnie utrudnią Polsce znaczące zmniejszenie deficytu fiskalnego przed kolejnymi wyborami parlamentarnymi w 2027 roku.
„Polska w ruinie 2.0.”
Do informacji o decyzji Agencji Moody’s odniósł się na platformie X Jacek Sasin, były minister aktywów państwowych.
Moody’s właśnie zmieniła perspektywę ratingu Polski na negatywną. Wcześniej zrobiła to Fitch. Polska w ruinie 2.0. Ale wiadomo – każdy, kto punktuje błędy tej władzy, to „troll Putina od dezinformacji”. Pewnie te amerykańskie agencje też
— napisał.
kk/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/gospodarka/741044-agencja-moodys-zmienila-perspektywe-ratingowa-polski
