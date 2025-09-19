PILNE

Agencja Moody's zmieniła perspektywę ratingową Polski! "Nasza decyzja odzwierciedla słabszą prognozę wskaźników fiskalnych"

Agencja Moody’s zmieniła perspektywę ratingową Polski ze stabilnej na negatywną. Jednocześnie podtrzymała długoterminowe ratingi Polski dla niezabezpieczonych obligacji senioralnych i emitentów na poziomie A2 - poinformował Moody’s w komunikacie. „Polska w ruinie 2.0. Ale wiadomo – każdy, kto punktuje błędy tej władzy, to ‘troll Putina od dezinformacji’” - napisał na platformie X Jacek Sasin odnosząc się do decyzji agencji.

Ratingi dla niezabezpieczonych obligacji senioralnych w walutach obcych oraz dla programu obligacji średnioterminowych (MTN) zostały potwierdzone na poziomie (P)A2, a krótkoterminowe ratingi emitentów zostały potwierdzone na poziomie Prime-1 (P-1).

Nasza decyzja o zmianie perspektywy na negatywną odzwierciedla istotnie słabszą prognozę wskaźników fiskalnych i zadłużenia w porównaniu z naszymi wcześniejszymi oczekiwaniami. Jeśli rząd nie będzie w stanie sprostać presji wydatkowej i przeszkodom w zwiększeniu dochodów, będzie to oznaczać słabszą siłę fiskalną i skuteczność polityki w porównaniu z naszą obecną oceną

— napisano w komunikacie.

Zdaniem analityków Moody’s główne zagrożenia dla zaktualizowanej perspektywy fiskalnej i zadłużenia wynikają z impasu między rządem a prezydentem oraz z prawdopodobieństwa wzrostu wydatków rządowych przed wyborami parlamentarnymi w 2027 roku i w dalszej perspektywie.

Spośród trzech największych agencji ratingowych wiarygodność kredytową Polski najwyżej ocenia Moody’s - na poziomie „A2”. Rating Polski według Fitch i S&P to „A-„, jeden poziom niżej niż Moody’s.

Decyzja Fitch Ratings

Na początku września agencja Fitch Ratings potwierdziła długoterminowy rating Polski w walucie obcej na poziomie „A-„, ale zmieniła jego perspektywę na negatywną ze stabilnej.

Jak podał wtedy w komunikacie Fitch, od czasu ostatniej analizy ryzyko dla polskich finansów publicznych wzrosło. Zdaniem analityków, znaczne odchylenia fiskalne w latach 2024 i 2025, przy deficycie wynoszącym średnio 6,7 proc. PKB, zwiększone wyzwania polityczne związane z wdrażaniem środków fiskalnych oraz brak wiarygodnej strategii konsolidacji fiskalnej prawdopodobnie utrudnią Polsce znaczące zmniejszenie deficytu fiskalnego przed kolejnymi wyborami parlamentarnymi w 2027 roku.

Polska w ruinie 2.0.”

Do informacji o decyzji Agencji Moody’s odniósł się na platformie X Jacek Sasin, były minister aktywów państwowych.

Moody’s właśnie zmieniła perspektywę ratingu Polski na negatywną. Wcześniej zrobiła to Fitch. Polska w ruinie 2.0. Ale wiadomo – każdy, kto punktuje błędy tej władzy, to „troll Putina od dezinformacji”. Pewnie te amerykańskie agencje też

— napisał.

