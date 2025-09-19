Wilki trzebią stada bydła i owiec? Jest apel o wprowadzenie zmian w zasadach inwentaryzacji dzikich zwierząt

Sprawdź autor: Pixabay/ambquinn
Rośnie liczba ataków dzikich zwierząt na bydło i owce. Hodowcy chcą wiedzieć, czy stoją za tym wilki, czy może hybrydy psa i wilka. Problemem pozostaje brak jednoznacznych danych o populacji. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, powołując się na GUS, podaje, że w Polsce żyje ponad pięć tysięcy wilków. Z kolei resort klimatu szacuje, że jest ich maksymalnie trzy tysiące.

Podlaska Izba Rolnicza zaapelowała o wprowadzenie zmian w zasadach inwentaryzacji dzikich zwierząt. Rolnicy domagają się wyodrębnienia rubryki dla wilka w oficjalnych statystykach oraz ograniczenia liczebności watach.

Hodowcy dodają, że część ataków może być skutkiem działań mieszańców. Chcą żeby instytucje wydawały jednoznaczną dokumentację i żeby hybrydy wyłączono spod ochrony. Spór o wilki i ich krzyżówki pokazuje trudności w pogodzeniu ochrony gatunku z interesami rolników.

Ostateczne rozwiązania będą wymagać współpracy resortów, naukowców i samych gospodarzy.

tt/Telewizja wPolsce24

