Rośnie liczba ataków dzikich zwierząt na bydło i owce. Hodowcy chcą wiedzieć, czy stoją za tym wilki, czy może hybrydy psa i wilka. Problemem pozostaje brak jednoznacznych danych o populacji. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, powołując się na GUS, podaje, że w Polsce żyje ponad pięć tysięcy wilków. Z kolei resort klimatu szacuje, że jest ich maksymalnie trzy tysiące.
Podlaska Izba Rolnicza zaapelowała o wprowadzenie zmian w zasadach inwentaryzacji dzikich zwierząt. Rolnicy domagają się wyodrębnienia rubryki dla wilka w oficjalnych statystykach oraz ograniczenia liczebności watach.
Hodowcy dodają, że część ataków może być skutkiem działań mieszańców. Chcą żeby instytucje wydawały jednoznaczną dokumentację i żeby hybrydy wyłączono spod ochrony. Spór o wilki i ich krzyżówki pokazuje trudności w pogodzeniu ochrony gatunku z interesami rolników.
Ostateczne rozwiązania będą wymagać współpracy resortów, naukowców i samych gospodarzy.
tt/Telewizja wPolsce24
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/gospodarka/740962-wilki-trzebia-stada-bydla
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.