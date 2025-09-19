Wideo

Projekt Izera składa wniosek o wsparcie z KPO! Morawiecki: "Takie powracanie do projektów jednak bardzo wiele kosztuje"

autor: YouTube/Mateusz Morawiecki

Izera - po okresie krytyki projekt wraca, z tego co słyszę, i składa wniosek znaczące wsparcie z KPO, bo to wciąż realna droga do zbudowania fabrycznego potencjału w Polsce” - poinformował były premier Mateusz Morawiecki w nagraniu opublikowanym na swoim youtubowym kanale.

Szef Europejskich Konserwatystów i Reformatorów zwrócił jednak uwagę, że takie „powracanie do projektów jednak bardzo wiele kosztuje”.

Izera - po okresie krytyki projekt wraca, z tego co słyszę, i składa wniosek znaczące wsparcie z KPO, bo to wciąż realna droga do zbudowania fabrycznego potencjału w Polsce. To co zdiagnozowałem w Planie Odpowiedzialnego Rozwoju, to co konsekwentnie realizowaliśmy, kiedy rządziło Prawo i Sprawiedliwość. Takie powracanie do projektów jednak bardzo wiele kosztuje. Kosztuje zaufanie partnerów, traci się czas, traci się po prostu pieniądze

— powiedział.

kk/YouTube/Mateusz Morawiecki

