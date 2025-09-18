Narodowy Bank Polski ogłasza nabór do prestiżowego kursu „Finanse i polityka pieniężna”, organizowanego w ramach Akademii NBP. To wyjątkowa propozycja dla profesjonalistów i kadry zarządzającej sektora usług finansowych, którzy chcą pogłębić swoją wiedzę o polityce monetarnej, bankowości oraz mechanizmach funkcjonowania nowoczesnych rynków. Kurs przygotowano we współpracy ze Związkiem Banków Polskich i Warszawskim Instytutem Bankowości.
Program obejmuje m.in. zagadnienia związane z posiadaniem własnej waluty, rolą i zadaniami banków centralnych, a także instrumentami polityki pieniężnej, takimi jak stopy procentowe, operacje otwartego rynku czy system rezerwy obowiązkowej. Uczestnicy zapoznają się również z tematyką rynków finansowych i nadzoru finansowego. Atutem w procesie rekrutacji będzie odpowiednie wykształcenie – preferowane są studia z zakresu ekonomii, finansów, bankowości czy rachunkowości – oraz doświadczenie zawodowe w obszarze finansów.
Zajęcia odbywać się będą w formule hybrydowej: część spotkań zorganizowana zostanie stacjonarnie w Warszawie, w centrali NBP lub innym miejscu wskazanym przez organizatorów, a część poprowadzona zostanie online na dedykowanej platformie. Kurs realizowany będzie w języku polskim lub angielskim. Po jego zakończeniu uczestnicy otrzymają imienne dyplomy potwierdzające ukończenie programu.
Ostatni tydzień na zgłoszenie!
Zgłoszenia przyjmowane są do 26 września 2025 r. Kandydaci powinni przesłać list motywacyjny oraz wypełniony formularz kandydata (dostępny na stronie internetowej NBP) na adres: [email protected]. Dokumenty muszą być zabezpieczone hasłem, które należy przekazać do NBP w osobnej wiadomości.
Udział w kursie jest odpłatny – koszt wynosi 3000 zł brutto. Liczba miejsc jest ograniczona, a o zakwalifikowaniu uczestnicy zostaną poinformowani drogą elektroniczną nie później niż 30 września 2025 r.
NBP zastrzega możliwość zmiany harmonogramu zajęć w uzasadnionych przypadkach lub rezygnacji z przeprowadzenia kursu, jeśli nie zgłosi się wystarczająca liczba uczestników.
Nie tylko dla kursantów
Wszyscy zainteresowani działalnością banku centralnego mogą także zapoznać się z najnowszą publikacją NBP pt. „Narodowy Bank Polski – niezależny bank centralny – fundamentem stabilnej i bezpiecznej gospodarki Polski”.
Prezes NBP prof. Adam Glapiński podkreśla:
„Niezależność banku centralnego jest filarem współczesnej gospodarki rynkowej, a także warunkiem zapewnienia stabilności makroekonomicznej, w tym stabilności cen. Nic zatem dziwnego, że niezależność banku centralnego to fundament ładu instytucjonalnego każdego demokratycznego i cywilizowanego państwa”.
Publikację można pobrać pod adresem: https://nbp.pl/niezalezny-bank-centralny-publikacja-nbp
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/gospodarka/740898-nbp-zaprasza-na-kurs-o-finansach-i-polityce-pienieznej
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.