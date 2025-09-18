NEWS WPOLSCE24

NEWS Telewizji wPolsce24. Francuski gigant handlowy sprzedaje swoje aktywa w Polsce! Carrefour może pozbyć się 800 sklepów

Sprawdź autor: Fratria
Jak dowiaduje się Telewizja wPolsce24, francuski gigant handlowy Carrefour uruchamia proces sprzedaży swoich aktywów w Polsce.

Grupa kierowana przez Alexandre Bompard właśnie poprzez bank JP Morgan uruchomiła procedury, w tym tzw. „data room”, w celu sprzedaży swoich 800 sklepów w Polsce, a także 40 centrów handlowych

— podaje francuski La Lettre, prestiżowy newsletter, zajmujący się sprawami biznesu i polityki.

Wstrząs w polskim handlu?

Potencjalni nabywcy dostaną dostęp do kluczowych danych, które pozwolą im oszacować wartość wystawionych na sprzedaż aktywów. Jeśli Carrefour rzeczywiście domknie transakcję, będzie to wielki wstrząs w polskim handlu.

