„Umowa UE–Mercosur to śmiertelne zagrożenie dla polskiego rolnictwa. Tania żywność z Ameryki Płd. to też wsparcie dla Putina. Zamiast zostać w Europie, pieniądze popłyną do Brazylii… i dalej do Rosji. Co robi rząd?” - spytał Mateusz Morawiecki w serwisie X. Były premier zamieścił do wpisu nowy (i mocny!) spot.
Bierny rząd
W spocie udostępnionym przez szefa EKR przypomniano, że „umowa Unii Europejskiej z Mercosur zbliża się wielkimi krokami”.
To decyzja, która na lata zaważy na losach polskiego rolnictwa i bezpieczeństwa naszego regionu. Polskie rolnictwo właśnie przegrywa swoją ostatnią bitwę, a rząd koalicji 13 grudnia biernie się temu przygląda. Gdy trzeba było walczyć o elektorat, mówili tak: „Mówię twarde nie umowie między Unią Europejską a Mercosur”
— przywołano cytat z Rafała Trzaskowskiego.
Drugie dno umowy
Lecz gdy trzeba walczyć o realny interes polskiego rolnika, zbywają naszych żywicieli milczenie. Jeśli zaleje nas fala żywności z Ameryki Południowej, nasi rolnicy stracą ostatnią namiastkę konkurencyjności na rynku, który i tak jest już mocno zachwiany z powodu rozbudowanej europejskiej biurokracji, ale kwestia ta ma jeszcze drugie dno
— ostrzega lektor w nagraniu
Brazylia, stanowiąca 3/4 PKB całej organizacji Mercosuru, jako jeden z nielicznych krajów na świecie nie tylko nie wstrzymała, ale też drastycznie zwiększyła wartość wymiany handlowej z Rosją po 2022 roku. Nie możemy więc pozwolić, by polskie rolnictwo i bezpieczeństwo całej Europy zostało poświęcone na ołtarzu niemieckich i francuskich interesów. Przestańcie opowiadać, jacy to jesteście wspaniali i choć raz pokażcie swoją sprawczość
— zwrócono się do obecnie rządzących.
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/gospodarka/740835-morawiecki-alarmuje-przed-umowa-z-mercosur-mocny-spot
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.