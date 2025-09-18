Tego chyba się nie spodziewali? Na ministra finansów Andrzeja Domańskiego i premiera Donalda Tuska spadła mocna krytyka z powodu ogromnego deficytu budżetowego… ze strony Leszka Balcerowicza.
Ogromny deficyt!
Rząd Donalda Tuska, w szczególności minister finansów Andrzej Domański, próbują zaklinać rzeczywistość w kwestii deficytu budżetowego. W ostatnich dniach były premier Mateusz Morawiecki alarmował, że „budżet Polski na 2025 rok jest na etapie rozgrzanego reaktora, który w każdej chwili może wybuchnąć” i wskazywał, że „deficyt budżetu państwa może przekroczyć zaplanowane 289 miliardów złotych, a niektórzy ekonomiści spodziewają się wzrostu nawet o 20 do 30 miliardów, do ponad 300 miliardów złotych”.
Na tym nie koniec, według ekspertów rząd będzie musiał znaleźć oszczędności na poziomie aż 30 miliardów złotych względem planowanych wydatków, jeżeli nie chce nowelizować budżetu. Zdaniem analityków Banku Pekao w takiej sytuacji kozłem ofiarnym cięć mogą stać się samorządy.
W Tuska i Domańskiego uderza… Balcerowicz
Teraz mocny cios w ministra Domańskiego i Donalda Tuska wymierzył… Leszek Balcerowicz. To musi być dla obozu Donalda Tuska wyjątkowo bolesne.
Andrzej Domański, minister finansów, chwali się danymi GUS nt. wzrostu naszej gospodarki, na który nie ma większego wpływu. Natomiast milczy o ogromnym deficycie budżetu, za który - wraz z Donaldem Tuskiem - najbardziej odpowiada
— napisał w serwisie X.
No proszę prof.Balcerowicz merytorycznymi argumentami wręcz brutalnie atakuje ministra Domańskiego. Nawet mocniej niż agencje ratingowe
— skomentował poseł PiS, ekonomista Zbigniew Kuźmiuk.
