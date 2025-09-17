Ursula von der Leyen ma tylko trzy tygodnie na przekonanie oponentów politycznych w europarlamencie, by zagłosowali przeciw wnioskowi o jej odwołanie.
Europosłowie z Lewicy i grupy konserwatywnej Patriots for Europe niezależnie od siebie złożyli wnioski o pozbawienie niemieckiej polityk funkcji przewodniczącej Komisji Europejskiej zaledwie w kilka godzin po tym, jak 10 września wygłosiła orędzie o stanie Unii. Według informacji portalu Politico, debata w tej kwestii odbędzie się 6 października, zaś głosowanie jest możliwe trzy dni później.
Lista zarzutów
Praca Urusul von der Leyen zadowala przede wszystkim jej zwolenników z Europejskiej Partii Ludowej, w której - pod wodzą niemieckiej CDU - zasiadają też deputowani z PSL i Platformy Obywatelskiej, a jej szef Donald Tusk osobiście…
Artykuł dostępny wyłącznie dla cyfrowych prenumeratorów
Teraz za 7,90 zł za pierwszy miesiąc uzyskasz dostęp do tego i pozostałych zamkniętych artykułów.
Kliknij i wybierz e-prenumeratę.Wchodzę i wybieram
Jeżeli masz e-prenumeratę, Zaloguj się
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/gospodarka/740786-czarne-chmury-nad-szefowa-komisji-europejskiej