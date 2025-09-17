Czarne chmury nad szefową KE. Frakcja EPL będzie musiała znów ją bronić. Lista zarzutów jest długa, a ostatnio pojawiła się wizja procesu

Ursula von der Leyen ma tylko trzy tygodnie na przekonanie oponentów politycznych w europarlamencie, by zagłosowali przeciw wnioskowi o jej odwołanie.

Europosłowie z Lewicy i grupy konserwatywnej Patriots for Europe niezależnie od siebie złożyli wnioski o pozbawienie niemieckiej polityk funkcji przewodniczącej Komisji Europejskiej zaledwie w kilka godzin po tym, jak 10 września wygłosiła orędzie o stanie Unii. Według informacji portalu Politico, debata w tej kwestii odbędzie się 6 października, zaś głosowanie jest możliwe trzy dni później.

Lista zarzutów

Praca Urusul von der Leyen zadowala przede wszystkim jej zwolenników z Europejskiej Partii Ludowej, w której - pod wodzą niemieckiej CDU - zasiadają też deputowani z PSL i Platformy Obywatelskiej, a jej szef Donald Tusk osobiście…

