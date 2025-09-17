Miliardowe inwestycje w badania i rozwój w Państwie Środka przynoszą efekty. Chiny zajęły miejsce Niemiec na liście 10 najbardziej innowacyjnych krajów ONZ. Perspektywy dalszego rozwoju są jednak niepewne – czytamy w dzisiejszym wydaniu „Pulsu Biznesu”.
Jak pisze autor tekstu, „inwestycje w innowacje są wyznacznikiem rozwoju, a najsilniejsze gospodarki świata traktują je jak strategiczną broń w globalnej rywalizacji”.
1/4 międzynarodowych wniosków patentowych
Dodaje, że „10. miejsce dla Państwa Środka nie jest przypadkowe”. Wskazuje, iż w ubiegłym roku „z Chin pochodziło ok. jednej czwartej wszystkich międzynarodowych wniosków patentowych, co czyni je największym źródłem takich zgłoszeń”. Dla porównania – na Stany Zjednoczone, Japonię i Niemcy łącznie przypadło jedynie 40 proc. wniosków.
Nadmienia także, że Chińczycy nie zamierzają spocząć na laurach.
Do 2030 r. wydatki na innowacje, w tym rozwój sztucznej inteligencji, mają przekroczyć 140,9 mld USD
— czytamy.
Jak wynika z raportu Global Innovation Index (GII), Chiny są na dobrej drodze, by stać się największym inwestorem w sektorze badań i szybko nadrabiają zaległości w finansowaniu ze strony sektora prywatnego
— podkreśla „PB”.
tt/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/gospodarka/740748-chiny-wyprzedzily-niemcy-sa-w-10-tce-innowacyjnych-krajow
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.