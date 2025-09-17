Oto polskie hity eksportowe! "Jak w lustrze odbijają się światowe trendy przemysłowe". Ważna rola silników odrzutowych i... mięsa drobiowego

autor: Fratria

W polskim eksporcie jak w lustrze odbijają się światowe trendy przemysłowe. Widać ożywienie przemysłu lotniczego i obronnego, widać akumulację zapasów w farmaceutyce. I na szczęście można dostrzec pewne ożywienie w Niemczech – czytamy w środowym wydaniu „Pulsu Biznesu”.

Jak podaje gazeta, ze szczegółowych danych handlowych za lipiec wynika, że „najszybciej rosnącym produktem eksportowym są produkty immunologiczne, a najszybciej rosnącym kierunkiem Irlandia”, będąca hubem dla amerykańskich firm farmaceutycznych, które korzystają tam z niskich podatków.

Autor tekstu wskazuje, że „innym produktem notującym wysoką dynamikę eksportu z Polski są silniki odrzutowe o ciągu powyżej 25 kN, czyli takie, które są montowane w samolotach”.

Źródła wzrostu

Ten wzrost ma dwa odmienne źródła.

Z jednej strony na całym świecie postępuje ożywienie ruchu turystycznego i biznesowego. Z drugiej rosną nakłady zbrojeniowe

— zaznacza „PB”.

Podkreśla także, że „bardzo dobrze radzą sobie też ostatnio sprzedawcy mięsa drobiowego”, a „Polska umacnia swoją pozycję drugiego po Brazylii eksportera tego towaru na świecie”.

Jednak, jak podkreśla gazeta, „w danych eksportowych widać natomiast słabość w europejskim popycie na trwałe dobra konsumpcyjne, czyli m.in. meble czy sprzęt RTV”, przy czym najszybciej spada eksport telewizorów i części do mebli.

Koniec spadku eksportu do Niemiec

Jednaki, zdaniem dziennika, „najważniejszy jest oczywiście fakt, że przestał spadać eksport do Niemiec”.

mly/PAP

