Pod koniec sierpnia rząd Tuska przedstawił już 3. w obecnej kadencji projekt budżetu, tym razem na 2026 rok, z którego wynika, że deficyt budżetowy w przyszłym roku ma wynieść aż 271 mld zł. Ale im więcej informacji dotyczących finansów publicznych pojawia się w sferze publicznej, tym wyraźniej widać, że obecna ekipa rządowa w dalszym ciągu zadłuża nasz kraj także poza budżetem i to na ogromną skalę. Przez okres rządów Prawa i Sprawiedliwości, szczególnie w latach 2019-2023, ówczesna opozycja, a obecnie rządzący, oskarżali rząd o zaciąganie zobowiązań poza budżetem, choć był to okres pandemii Covid-19 i jego negatywnych konsekwencji dla gospodarki, a później gwałtownego wzrostu cen surowców energetycznych i agresji Rosji na Ukrainę, wymagających ogromnych dodatkowych wydatków. Teraz przecież nie ma w tej skali szoków zewnętrznych, a mimo tego zarówno w tym roku jak i w następnym rząd Tuska zaciąga zobowiązania poza budżetem, odpowiednio na kwoty 103 mld zł i 98 mld zł.
Przypomnijmy, że minister Domański przedstawił budżet na 2026 rok, jak już wspomniałem, z przewidywanym deficytem wynoszącym „tylko” 271 mld zł, choć wszystko wskazuje na to, że deficyt ten został sztucznie zaniżony, po to, aby propagandowo był choć trochę niższy od tegorocznego (ma wynieść 289 mld zł). Mimo tego sztucznego zaniżenia, deficyt ten stanowi blisko 1/3 planowanych wydatków budżetowych (planowane wydatki 919 mld zł ), co mówiąc prostym językiem oznacza, że w 2026 roku na każdy wydatek budżetowy trzeba będzie pożyczyć przynajmniej 30 proc. potrzebnych środków finansowych. O fikcyjności tego budżetu świadczą także dochody prognozowane na poziomie 647 mld zł, czyli zaledwie o 14 mld zł wyższe, niż te planowane na rok 2025, co przy założeniu 3,5 proc. wzrostu PKB i 3 proc. prognozowanej inflacji, sugeruje podtrzymanie istniejącego podczas rządów Platformy, politycznego przyzwolenia na niepłacenie podatków przez „bliskich i znajomych królika”.
Ale oprócz tego deficytu, poza budżetem w 2026 roku rząd Tuska chce wesprzeć papierami dłużnymi na kwotę aż 73,7 mld zł Fundusz Wsparcia Sił Zbrojnych (FWSZ), Fundusz Przeciwdziałania Covid-19 (FPC) ma być z kolei wsparty obligacjami skarbowymi na kwotę 18,5 mld zł, Krajowy Fundusz Drogowy (KFD) także obligacjami na kwotę 5,6 mld zł. Także w obecnym rok u wymienione wyżej Fundusze, a także kilka innych są wspierane papierami dłużnymi i obligacjami skarbowymi na kwotę około 103 mld zł, więc zadłużanie pozabudżetowe przez rząd Tuska trwa w najlepsze. Dzieje się to mimo tego, że nie ma przecież żadnych tzw. szoków zewnętrznych, a więc takie Fundusze, przez które finansowano wydatki związane z pandemią Covid-19, jak Polski Fundusz Rozwoju (PFR) czy wspomniany już FPC, powinny wygaszać swoją działalność, a nie dalej być zasilane obligacjami skarbowymi.
W konsekwencji bardzo wysokich deficytów budżetowych w trzech kolejnych latach rządów Donalda Tuska, ale także zadłużania się pozabudżetowego, gwałtownie przyrasta dług publiczny. Sama suma deficytów z 3 budżetów przygotowanych przez rząd Tuska jest wręcz monstrualna, wynosi ponad 770 mld zł, na co złożyło się 211 mld zł deficytu zrealizowanego w 2024 roku, blisko 290 mld zł deficytu planowanego na rok 2025, który na jesieni może zostać jeszcze podwyższony i wreszcie ponad 271 mld zł deficytu w projekcie budżetu na rok 2026. Te gigantyczne deficyty ale także zobowiązania zaciągane poza budżetem w oczywisty sposób przekładają się na coroczne wysokie, przekraczające 6 proc. PKB deficyty sektora rządowego i samorządowego, a te z kolei na wielkość długu publicznego. Ten dług mierzony unijną metodą ESA 2010 tylko w 2024 roku, przyrósł aż 320 mld zł (łączny dług wyniósł na koniec 2024 roku 2 biliony 11 milionów zł), z kolei w 2025 roku dług publiczny, ma przyrosnąć o kolejne 356 mld zł ( do kwoty 2 biliony 356 miliardów złotych), a w 2026 roku, aż o 423 mld zł do kwoty 2 biliony 780 mld złotych, a więc łącznie o 1 bilion 100 mld zł.
A więc kolejna teza rządu Tuska, że zobowiązania państwa będą finansowane tylko z budżetu już w trzecim budżecie koalicji 13 grudnia, nie jest realizowana, zobowiązania poza budżetem są dalej zaciągane i to na duża skalę, sięgającą 100 mld zł rocznie. Dzieje się to mimo tego, że nie ma już teraz żadnych tzw. szoków zewnętrznych, tak charakterystycznych dla lat 2020-2023, więc wydatki pozabudżetowe powinny poważnie ograniczane.
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/gospodarka/740708-nie-tylko-271-mld-zl-deficytu-ale-takze-100-poza-budzetem
