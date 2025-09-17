Rządzący planują wyrwanie z Orlenu aktywów energetycznych. Sasin: "Ludzie Tuska chcą chaosu i skoku na kasę. To jedyne, na co ich stać"

wpis Jacka Sasina / logo Orlenu

Pojawiły się niepokojące doniesienia medialne dotyczące Orlenu. Według informacji portalu xyz.pl, rządzący chcą dokonać wyrwania aktywów energetycznych z koncernu i przekazania ich firmie Energa. „My budowaliśmy multienergetyczny koncern, by wykorzystać synergię i efekt skali. Oni chcą go rozbijać, mnożyć koszty i tworzyć nowe synekury” - skomentował sprawę Jacek Sasin, były wicepremier, były minister aktywów państwowych we wpisie zamieszczonym w serwisie X.

Według ustaleń portalu xyz.pl, „Energa mogłaby przejąć energetyczne aktywa Orlenu i funkcjonować niezależnie od paliwowego koncernu”. Tak wynikać ma ze scenariusza, który został zarekomendowany przez spółkę, do którego dotarł portal. Wyjaśnia on, że plan ten zakłada przejęcie wartych 20 miliardów zł aktywów energetycznych Orlenu.

Autorka Barbara Oksińska zauważyła, że pomorska frakcja Koalicji Obywatelskiej od dawna ubolewa nad tym, że Energa jest „marginalizowana”, a władze Orlenu prowadzą już analizy w tej sprawie. Według jej informacji to, jak zakończy się ta sprawa, w dużej mierze zależało będzie od tego, kto… wkrótce zasiądzie w zarządzie.

Prawdziwe cele PO

Sprawę w mediach społecznościowych skomentował już poseł Prawa i Sprawiedliwości Janusz Kowalski, były wiceminister aktywów państwowych.

Ludzie Tuska chcą dokonać antypaństwowej parcelacji Grupy Orlen

— przestrzegł.

Inwestycje w Orlenie stoją, więc przez ostatnie 2 lata swoich nieudolnych rządów postanowili zrobić skok na kasę. Mają zarobić kancelarie prawne powiązane z PO, firmy konsultingowe, kolesie od marketingu. Szkodnicy

— ocenił.

Skok na kasę

Głos zabrał także Jacek Sasin, były minister aktywów państwowych i były wicepremier.

My budowaliśmy multienergetyczny koncern, by wykorzystać synergię i efekt skali. Oni chcą go rozbijać, mnożyć koszty i tworzyć nowe synekury

— wskazał.

Zamiast bezpieczeństwa energetycznego ludzie Tuska chcą chaosu i skoku na kasę. To jedyne, na co ich stać po dwóch latach rządzenia

— dodał.

