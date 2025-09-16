Atomowy sojusz amerykańsko-brytyjski. Unia się budzi, Polska zaspała. "Rozwojem SMR-ów są zainteresowani giganci"

Jednym z najważniejszych elementów wizyty Donalda Trumpa w Wielkiej Brytanii jest gigantyczne porozumienie dotyczące budowy małych reaktorów jądrowych. Ma ono zapoczątkować „złotą erę energetyki nuklearnej”. Władze Unii powoli „przecierają oczy” i już nie krytykują atomu tak jak dawniej.

Światowa czołówka

Amerykanie i Brytyjczycy stawiają na budowę reaktorów modułowych SMR, których testy już w najbliższych latach (przy wsparciu rządowym) są planowane w USA. Reaktory modułowe z założenia mają być mniejsze i prostsze w budowie oraz dużo tańsze od wielkoskalowych elektrowni.

W planach znalazły się konkretne przedsięwzięcia – budowa 12 obiektów w porcie Hartlepool w północno-wschodniej Anglii oraz Nottinghamshire. Brytyjski premier tuż przed rozpoczynającą się jutro wizytą Donalda…

