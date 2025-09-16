Jajka, bez których trudno wyobrazić sobie naszą kuchnię, biją rekordy cenowe. Polska produkuje ich dwanaście i pół miliarda rocznie, co daje nam piąte miejsce w Unii Europejskiej. Aż 35 proc. trafia na eksport. Tymczasem hodowle zmagają się z kryzysami – najpierw grypa ptaków zdziesiątkowała stada, a wiosną minionego roku pojawił się rzekomy pomór drobiu, który od czerwca zabrał kolejne 700 tys. kur. Efekt? Mimo dużej podaży, ceny rosną.
Ceny jajek biją rekordy
Ceny jajek w hurcie różnią się znacznie w zależności od metody chowu (a więc klatkowej, ściółkowej, wolno wybiegowej i ekologicznej), wielkości oraz miejsca zakupu. Uśrednione ceny wahają się od sześćdziesięciu do nawet dziewięćdziesięciu złotych netto za sto sztuk.
Najtaniej zapłacimy na giełdzie rolnej za jajka wielkości S z chowu klatkowego, zaś najdrożej za wiejskie, ekologiczne „elki”. Rok temu jaja o tych samych parametrach kosztowały odpowiednio 25 i 41 złotych. Eksperci ostrzegają, że trend wzrostowy utrzyma się co najmniej do Bożego Narodzenia.
tt/Telewizja wPolsce24
