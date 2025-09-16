Dobre wieści dla branży mięsnej. Jak poinformowało Stowarzyszenie Rzeźników i Wędliniarzy RP, pojawiła się realna szansa na przełom w ochronie nazw tradycyjnie przypisanych produktom mięsnym.
Po latach starań sprawą zajęła się Komisja Rolnictwa Parlamentu Europejskiego, reagując na doniesienia, że producenci wegetariańskich i wegańskich zamienników mięsa nadużywają terminów takich jak „szynka”, „kiełbasa” czy ich fonetycznych wariantów – typu „qrczak”, co może wprowadzać konsumentów w błąd.
Komisja Rolnictwa Parlamentu Europejskiego przyjęła projekt rozporządzenia, które ma poprawić pozycję rolników w łańcuchu dostaw żywności. Nowe regulacje zakazują producentom roślinnych alternatyw wykorzystywania w nazwach swoich wyrobów określeń jednoznacznie kojarzących się z przetworami mięsnymi. Uwzględniono też polski postulat ochrony fonetycznej, aby blokować używanie nazw w formach zniekształconych.
