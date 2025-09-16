WIDEO

Mateusz Morawiecki: Rekordowy deficyt budżetu państwa jest jak rozgrzany reaktor, który w każdej chwili może wybuchnąć

Mateusz Morawiecki / autor: Fratria

Rekordowy deficyt budżetu państwa jest jak rozgrzany reaktor, który w każdej chwili może wybuchnąć” - bije na alarm Mateusz Morawiecki, wiceprezes PiS, były premier i szef EKR.

Jak wskazał Mateusz Morawiecki, „kontrolki bezpieczeństwa rozgrzały się do czerwoności”.

Budżet Polski na 2025 rok jest na etapie rozgrzanego reaktora, który w każdej chwili może wybuchnąć. Deficyt budżetu państwa może przekroczyć zaplanowane 289 miliardów złotych, a niektórzy ekonomiści spodziewają się wzrostu nawet o 20 do 30 miliardów, do ponad 300 miliardów złotych

— ostrzegł wiceprezes PiS.

Trzeba ich odsunąć od władzy”

Zadłużenie państwa ma wzrosnąć do biliona 88 miliardów złotych. Czy wiesz, że to trzy razy więcej niż słynny dług Gierka? I oczywiście przeliczamy to na tamtą cenę dolara, na tamte warunki życiowe. Wszystko w taki sposób, żeby porównywać jabłka z jabłkami

— wyjaśnił.

Przekroczymy 60 proc. relacji długu do PKB, 60,4 proc. na koniec 2025 roku, a na koniec 2026 roku będzie to aż 66,8 proc

— zaznaczył Mateusz Morawiecki.

Trzeba ich odsunąć od władzy, bo za nieudolność zapłacą polskie rodziny i polski biznes

— dodał były premier.

