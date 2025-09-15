Inflacja w sierpniu wyniosła niespełna 3 procent. Spada ryzyko dla RPP

Sprawdź autor: Fratria
autor: Fratria

Inflacja konsumencka wyniosła 2,9 proc. w ujęciu rocznym w sierpniu 2025 r., według finalnych danych, podał Główny Urząd Statystyczny. W stosunku do poprzedniego miesiąca ceny towarów i usług konsumpcyjnych nie zmieniły się.

„Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w sierpniu 2025 r. wzrosły o 2,9 proc. w porównaniu z analogicznym miesiącem ub. roku (przy wzroście cen usług o 6,0 proc. i towarów o 1,7 proc.). W stosunku do poprzedniego miesiąca ceny towarów i usług utrzymały się przeciętnie na poziomie zanotowanym przed miesiącem (przy wzroście cen usług o 0,7 proc. i spadku cen towarów o 0,3 proc.)” - czytamy w komunikacie.

W sierpniu br. w porównaniu z poprzednim miesiącem największy wpływ na wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem miały wyższe ceny w zakresie: łączności (o 1,4 proc.), napojów alkoholowych i wyrobów tytoniowych (o 0,4 proc.) oraz restauracji i hoteli (o 0,3 proc.), które podwyższyły wskaźnik odpowiednio o 0,06 pkt proc. i po 0,02 pkt proc. Niższe ceny m.in. w zakresie: odzieży i obuwia (o 1,5 proc.), transportu (o 0,4 proc.) oraz żywności (o 0,1 proc.) obniżyły wskaźnik odpowiednio o: 0,06 pkt proc., 0,04 pkt proc. i 0,03 pkt proc., podał też GUS.

W porównaniu z analogicznym miesiącem poprzedniego roku wyższe ceny m.in. w zakresie: żywności (o 4,7 proc.), mieszkania (o 3,1 proc.), napojów alkoholowych i wyrobów tytoniowych (o 6,6 proc.) oraz restauracji i hoteli (o 5,7 proc.), wpłynęły na wzrost wskaźnika ogółem odpowiednio o: 1,10 pkt proc., 0,78 pkt proc., 0,35 pkt proc. i 0,32 pkt proc. Niższe ceny w zakresie transportu (o 5,4 proc.) oraz odzieży i obuwia (o 1,5 proc.) obniżyły wskaźnik odpowiednio o 0,59 pkt proc. i 0,06 pkt proc., podał Urząd.

Konsensus rynkowy wynosił dla sierpnia 2,8 proc. r/r.

Wcześniej w szybkim szacunku danych GUS podał, że inflacja wyniosła 2,8 proc. w ujęciu rocznym w sierpniu.

