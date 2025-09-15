Od 2026 r. płaca minimalna w Polsce wyniesie 4806 zł brutto, a stawka godzinowa - 31,40 zł - wynika z opublikowanego w Dzienniku Ustaw Rozporządzenia Rady Ministrów. Do wysokości płacy minimalnej krytycznie odnoszą się związki zawodowe, według pracodawców to rozwiązanie kompromisowe. Dziennik „Fakt” wyjaśnia, że zmiana ta oznacza, że pracownik na etacie otrzyma wyższy przelew o 94,93 zł, ale praktycznie nie odczuje on tego wzrostu, bo w całości zostanie on pochłonięty przez inflację. „Podwyżki mogłyby być solidniejsze, gdyby rząd wreszcie zdecydował się wprowadzić dyrektywę o adekwatnych wynagrodzeniach. Wreszcie, bo Polska zaliczyła już rok opóźnienia we wdrożeniu tych unijnych przepisów” - czytamy w „Fakcie”.
Płaca minimalna w 2026 r.
Opublikowane w Dzienniku Ustaw Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2026 r. przewiduje, że od 1 stycznia 2026 r. minimalne wynagrodzenie za pracę będzie wynosić 4806 zł brutto, a minimalna stawka godzinowa - 31,40 zł brutto.
Propozycja wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę jest corocznie przedmiotem negocjacji w ramach Rady Dialogu Społecznego. RDS na lipcowym posiedzeniu nie wypracowała jednak wspólnego stanowiska w sprawie.
Zgodnie z przepisami, jeżeli RDS w ustawowym terminie nie uzgodni wysokości minimalnego wynagrodzenia i stawki godzinowej, wówczas kwoty te do 15 września br. ustala Rada Ministrów w drodze rozporządzenia. Wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę, a także wysokość minimalnej stawki godzinowej ustalone przez Radę Ministrów nie mogą być jednak niższe od tych, które zostały wcześniej przedstawione Radzie Dialogu Społecznego do negocjacji.
W czerwcu rząd zaproponował, by od 1 stycznia 2026 r. płaca minimalna wyniosła 4806 zł brutto, a minimalna stawka godzinowa dla określonych umów cywilnoprawnych do 31,40 zł.
Krytyka ze strony związków zawodowych
Do zaproponowanej przez rząd wysokości płacy minimalnej krytycznie odnoszą się związki zawodowe. Są one przy stanowisku, aby przyszłoroczne minimalne wynagrodzenie za pracę wyniosło nie mniej niż 5015 zł brutto. Przedstawiciele pracodawców umiarkowanie podchodzą do propozycji rządu, określając ją jako rozwiązanie kompromisowe.
Nieodczuwalna podwyżka
Z decyzji rządu z pewnością nie będą zadowoleni również pracownicy, bo wzrost płacy minimalnej równy jest inflacji przewidywanej w przyszłym roku. Oznacza to, że 2,5 mln pracowników, którzy zarabiają stawkę minimalną, nie odczuje podwyżki.
Należy przypomnieć, że minister finansów Andrzej Domański zapewniał na początku czerwca w Polsat NEWS, że „płaca minimalna nie wzrośnie o mniej niż prognozowana inflacja, czyli to jest około 3 proc.”. Jak się okazało, płaca minimalna właśnie o tyle wzrosła.
Ustawa gwarantuje coroczny wzrost wysokości minimalnego wynagrodzenia w stopniu nie niższym niż prognozowany na dany rok wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem. Jednocześnie, jeśli w pierwszym kwartale roku, w którym odbywają się negocjacje, wysokość minimalnego wynagrodzenia jest niższa od połowy wysokości przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, gwarancja ta jest zwiększona dodatkowo o dwie trzecie prognozowanego wskaźnika realnego przyrostu PKB.
Obecnie minimalne wynagrodzenie wynosi 4666 zł brutto.
kk/PAP/”Fakt”/DoRzeczy.pl
