Pomimo trwającej wojny na Ukrainie amerykańscy inwestorzy już przygotowują się do pierwszych trzech pilotażowych projektów wydobycia surowców krytycznych. Ostateczna decyzja może zapaść w ciągu kilkunastu miesięcy.
Amerykańska delegacja
O tym, że Amerykanie są zainteresowani eksploatacją złóż na Ukrainie - szczególnie niezwykle cennych krytycznych surowców i minerałów -wiadomo od dawna, a ostateczną umowę z ukraińskimi władzami zawarli w kwietniu, po tym jak Donald Trum zajął twarde stanowisko w tej kwestii.
Choć końca negocjacji z Rosją w sprawie zawieszenia broni nie widać, to jednak biznes z USA uzgadnia wspólnie ze stroną ukraińską projekty inwestycyjne. Poinformował o tym w ostatnich dniach minister gospodarki, środowiska i rolnictwa Ołeksij Sobolew, o czym piszą ukraińskie i światowe media. Zapowiedział, że przedstawiciele US International Development Finance Corporation we współpracy z Ukraińcami oceniają potencjalne możliwości inwestycyjne. …
