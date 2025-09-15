Światowy biznes rusza na Kijów. Amerykanie są już na Ukrainie, Niemcy i Francuzi zbierają fundusze. O Polsce nic nie słychać

autor: Fratria

Pomimo trwającej wojny na Ukrainie amerykańscy inwestorzy już przygotowują się do pierwszych trzech pilotażowych projektów wydobycia surowców krytycznych. Ostateczna decyzja może zapaść w ciągu kilkunastu miesięcy.

Amerykańska delegacja

O tym, że Amerykanie są zainteresowani eksploatacją złóż na Ukrainie - szczególnie niezwykle cennych krytycznych surowców i minerałów -wiadomo od dawna, a ostateczną umowę z ukraińskimi władzami zawarli w kwietniu, po tym jak Donald Trum zajął twarde stanowisko w  tej kwestii.

Choć końca negocjacji z Rosją w sprawie zawieszenia broni nie widać, to jednak biznes z USA uzgadnia wspólnie ze stroną ukraińską projekty inwestycyjne. Poinformował o tym w ostatnich dniach minister gospodarki, środowiska i rolnictwa Ołeksij Sobolew, o czym piszą ukraińskie i światowe media. Zapowiedział, że przedstawiciele US International Development Finance Corporation we współpracy z Ukraińcami oceniają potencjalne możliwości inwestycyjne. …

