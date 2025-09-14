„Chcemy być w Unii Europejskiej i będziemy robić wszystko, aby z niej korzystać, ale współpracować na partnerskich zasadach. Gdy słyszę, że mamy podpisać porozumienie UE z państwami Mercosur, to mówię: ‘Nie zgadzam się na to’” - powiedział Karol Nawrocki podczas prezydenckich dożynek w Warszawie. Głowa państwa zaznaczyła, że nie zgadza się również na nieuczciwą konkurencję z Ukrainy oraz Zielony Ład.
Zielony ład i nieuczciwa konkurencja z Ukrainy
Prezydent odniósł się do Zielonego Ładu, który jest olbrzymim zagrożeniem, dla rolnictwa.
Gdy w ostatnich kilkunastu miesiącach przyglądałem się życiu polskich rolników i temu, co ich boli, to miałem momentami wrażenie, że mamy do czynienia z ‘siedmioma plagami egipskimi’. Z jednej strony kłopoty w związku z tym, co przychodzi niestety od naszych partnerów z zachodniej Europy. Z drugiej nierówna konkurencja, która przychodzi ze wschodu. Jako prezydent mówię jasno: Chcemy być w Unii Europejskiej i będziemy robić wszystko, aby z UE korzystać, ale współpracować na partnerskich zasadach. Moim zadaniem, jako prezydenta Polski jest mówić regularnie, że nie zgadzamy się na zielony ład, który niszczy polskie rolnictwo
— powiedział.
Odniósł się również do kwestii nieuczciwej konkurencji ze strony Ukrainy.
Prezydent Polski rozumie, jak ważna jest dzisiaj solidarność strategiczna, geopolityczna z naszym wschodnim sąsiadem z Ukrainą. To oczywiste, że jesteśmy od trzech lat zawsze tam, gdzie musimy być, ale nie możemy godzić się na nieuczciwą konkurencję ze wschodu. To nie służy naszemu rolnictwu. Jestem tylko i wyłącznie głosem obywateli państwa polskiego, w tym głosem rolników
— dodał.
„Merocsurowi mówię nie”
Głowa państwa poruszyła również sprawę umowy UE z państwami Mercosur.
Wiemy, że potrzebujemy, współpracy z państwami Ameryki Południowej, które są blisko naszych wartości. Potrzebujemy, jako Polacy i Unia Europejska. Ale gdy słyszę, że mamy podpisać porozumienie UE z państwami Mercosur, to mówię: „Nie zgadzam się na to”. Cały swój wysiłek poświęcę na to, żeby to się nie stało. Nie jest to dobre dla polskiego rolnika. Chcemy uczciwej konkurencji. Wiem jak jesteście twardzi i pracowici. Wiem, że nie chcecie być traktowani, lepiej niż inne grupy społeczne w Polsce, ale polski rolnik chce być traktowany uczciwie. Chce czuć, że tak wiele daje Polsce. Wykonuję swoje zadania i to nie są tylko słowa. Zarówno do Włoch, krajów bałtyckich, Finlandii, a już niebawem do prezydenta Francji Macrona zawożę informację, że prezydent Polski nie zgadza się na podpisanie porozumienia UE z państwami Mercosur. Apeluję o rozwiązanie tej sytuacji
— powiedział.
Dodał również:
Nie wiem jakie będą efekty, ale robię wszystko, żeby pomóc polskiemu rządowi. Z nadzieją patrzę na ministra rolnictwa pana Stefana Krajewskiego, aby do tego porozumienia nie doszło, ponieważ jest złe, dla polskiego rolnika. Wyszedłem również z inicjatywą ustawodawczą o ochronie polskiej wsi. Tyle mamy Rzeczpospolitej, ile ziemi, dlatego musimy przedłużyć moratorium na zakaz wykupu polskiej ziemi. Mówię to po to, aby polscy rolnicy wiedzieli, że prezydent Polski jest z nimi i będzie bronił waszych interesów.
CZYTAJ RÓWNIEŻ:
— Prezydenckie dożynki w Warszawie. Prezydent Nawrocki: W kampanii krzyczeliście „wieś z Karolem”. Dziś odpowiadam „Karol z polską wsią”
— Wawrzyniak o umowie z Mercosur: Bardzo niebezpieczna sytuacja! Straty rolników będą potężne! Spowodują bankructwa polskich gospodarstw
— Gembicka ostrzega ws. Mercosur: Będziemy się uzależniać od żywności spoza Europy, dotując rolnictwo oparte na rosyjskich nawozach
— Von der Leyen o stanie UE. Pojawił się Zielony Ład, Mercosur i pakt migracyjny. Bocheński: „Establishment walczy o życie”
xyz/Telewizja wPolsce24
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/gospodarka/740522-twarde-stanowisko-prezydenta-nawrockiego-ws-mercosur
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.