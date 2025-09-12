„Prowadzone jest śledztwo w sprawie nadużyć przy realizacji programu Czyste Powietrze” - poinformowała neo-Prokuratura Okręgowa w Szczecinie. Śledztwo ma charakter ogólnopolski. W sprawie jest ponad stu pokrzywdzonych.
W neo-Prokuraturze Okręgowej w Szczecinie prowadzone jest postępowanie przygotowawcze w sprawie podejrzenia popełnienia przestępstwa związanego z programem priorytetowym Czyste Powietrze. Dotyczy ono przedstawicieli spółki mającej siedzibę w Zachodniopomorskiem.
Spółka jako wykonawca zawierała umowy z beneficjentami programu na wykonanie prac termomodernizacyjnych budynków mieszkalnych oraz wymianę źródeł ciepła.
W sprawie ustalono, że zachowanie sprawcy polegało przede wszystkim na wyłudzaniu środków pieniężnych na szkodę beneficjentów programu, np. poprzez wprowadzenie w błąd co do możliwości faktycznego zrealizowania inwestycji
— przekazała rzeczniczka prasowa neo-Prokuratury Okręgowej w Szczecinie prok. Julia Szozda.
Czyste powietrze
Śledztwo ma charakter ogólnopolski. W sprawie jest ponad stu pokrzywdzonych. Śledczy ustalili też, że w okresie 2022 r. do grudnia 2024 r. łączna wysokość wyrządzonej szkody na rzecz pokrzywdzonych wyniosła kilkadziesiąt milionów złotych.
Czyste Powietrze to ogólnopolski program dotacji przeznaczony dla właścicieli i współwłaścicieli domów jednorodzinnych na termomodernizację oraz wymianę starych pieców na nowe, ekologiczne źródła ciepła.
Program jest realizowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i finansowany z Krajowego Planu Odbudowy oraz programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko.
as/PAP
