Ursula von der Leyen walczy o przetrwanie. Wnioski o odwołanie szefowej Komisji Europejskiej złożyli europosłowie z lewicy i prawicy

Ursula von der Leyen / autor: PAP/EPA/RONALD WITTEK

Przewodnicząca Komisji Europejskiej znów musi zwierać szyki swoich zwolenników w Europarlamencie, by przetrwać i dalej kierować komisarzami. To już druga taka sytuacja w ciągu zaledwie kilku miesięcy. W lipcu, gdy wniosek o odwołanie składała frakcja Patriots for Europe, Europejska Partia Ludowa, której jeszcze nie tak dawno szefem był Donald Tusk i osobiście wspierał kandydaturę Ursuli von der Leyen, obroniła ją wspólnie z ugrupowaniami pro-klimatycznymi.

Teraz sytuacja jest wyjątkowa, bo na stole są dwa stanowiska z dwóch zupełnie przeciwnych stron Europarlamentu. Według informacji Euronews grupa Patriots for Europe (PfE) ogłosiła, że zebrała wystarczającą liczbę podpisów, aby złożyć wniosek o wotum nieufności dla Komisji Europejskiej. Podobną informację przekazała Lewica, która wystąpiła z oddzielnym wnioskiem.…

