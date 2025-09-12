Przewodnicząca Komisji Europejskiej znów musi zwierać szyki swoich zwolenników w Europarlamencie, by przetrwać i dalej kierować komisarzami. To już druga taka sytuacja w ciągu zaledwie kilku miesięcy. W lipcu, gdy wniosek o odwołanie składała frakcja Patriots for Europe, Europejska Partia Ludowa, której jeszcze nie tak dawno szefem był Donald Tusk i osobiście wspierał kandydaturę Ursuli von der Leyen, obroniła ją wspólnie z ugrupowaniami pro-klimatycznymi.
Teraz sytuacja jest wyjątkowa, bo na stole są dwa stanowiska z dwóch zupełnie przeciwnych stron Europarlamentu. Według informacji Euronews grupa Patriots for Europe (PfE) ogłosiła, że zebrała wystarczającą liczbę podpisów, aby złożyć wniosek o wotum nieufności dla Komisji Europejskiej. Podobną informację przekazała Lewica, która wystąpiła z oddzielnym wnioskiem.…
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/gospodarka/740280-ursula-von-der-leyen-walczy-o-przetrwanie