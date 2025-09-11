„Dla każdego coś miłego, slogany rodem z realnego socjalizmu i niebezpieczne pomysły umożliwiające szantażowanie krajów członkowskich” – tak europoseł PiS Jacek Ozdoba ocenia wczorajsze orędzie o stanie Unii, jakie wygłosiła przewodnicząca Komisji Europejskiej w Parlamencie Europejskim.
Ursula von der Leyen przekonywała, że - z jednej strony - Unia powinna stawiać na obronność, by „przejąć odpowiedzialność za swoje bezpieczeństwo” oraz dalej wspierać Ukrainę, a z drugiej - realizować Zielony Ład i przejść na odnawialne źródła energii. Europejczycy – w jej opinii - powinni mieć dostęp do tanich mieszkań i samochodów. Jednocześnie zapowiedziała ograniczenie prawa weta, które przysługuje krajom członkowskim, oraz bezwzględne egzekwowanie przestrzegania przez rządy zasad praworządności.
Europa nas nie obroni…
