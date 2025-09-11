„Stany Zjednoczone zdejmują sankcje nałożone na białoruskie linie lotnicze Belavia i chcą przywrócić działalność amerykańskiej ambasady w Mińsku” – poinformował John Coale, przedstawiciel prezydenta USA Donalda Trumpa.
Coale ogłosił to podczas spotkania z przywódcą Białorusi Alaksandrem Łukaszenką. Nagranie ze spotkania opublikował w komunikatorze Telegram białoruski kanał Puł Pierwowo związany z administracją prezydenta.
Chciałbym teraz oficjalnie oświadczyć, że znieśliśmy sankcje na Belavię. To jest oficjalne. Odbyłem spotkanie z prezydentem Trumpem, w którym uczestniczyło kilkadziesiąt innych osób
— powiedział Coale.
Normalizacja stosunków z Białorusią
Wysłannik amerykańskiego prezydenta, cytowany przez białoruską państwową agencję BiełTA, oświadczył również, że Waszyngton planuje wznowić działalność ambasady USA w Mińsku w ramach normalizacji stosunków z Białorusią.
Podczas spotkania Coale miał również rozmawiać o ewentualnym spotkaniu Trumpa i Łukaszenki.
Dzisiejsza wizyta Coale’a w Mińsku odbyła się prawie miesiąc po rozmowie Trumpa z białoruskim przywódcą na temat uwolnienia więźniów politycznych.
Białoruś zwolniła dziś z więzień 52 osoby, w tym 14 cudzoziemców, wśród których dwie osoby to obywatele Polski. Informację o uwolnieniu podała najpierw ambasada USA w Wilnie, następnie prezydent Litwy Gitanas Nauseda.
tt/PAP
