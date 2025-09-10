Kolejne ostrzeżenie przed fotowoltaiką z Chin. Do Amerykanów dołączyli Czesi

Chińskie falowniki w panelach słonecznych są zagrożeniem dla bezpieczeństwa danych Czech. Takie ostrzeżenie – jak informują media - wydała Narodowa Agencja ds. Cyberbezpieczeństwa i Informacji w Czechach. Agencja uznała falowniki, które są niezbędne do działania fotowoltaiki za  produkty wysokiego ryzyka. Argumentuje, że „potwierdzono szkodliwe działania podmiotów powiązanych z Chińską Republika Ludową skierowane przeciwko Republice Czeskiej”.

Zagrożenie z Chin

W opinii agencji, infrastruktura krytyczna, jak choćby sieci energetyczne ale też i  transportowa, jest coraz bardziej uzależniona od przechowywania i przetwarzania danych w chmurze oraz zdalnego sterowania, a zatem dostawcy niektórych urządzeń i technologii „mogą znacząco wpływać na jej działanie, jak również mieć dostęp do ważnych danych”. …

