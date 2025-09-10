WIDEO

Pożar wagonów Orlen Lietuva na stacji tankowania gazu skroplonego na obrzeżach Wilna. Możliwe skażenie powietrza

Sprawdź Orlen Lietuva / autor: wikimedia.commons: Bearas/https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/X
Pożar wybuchł dziś na stacji tankowania gazu skroplonego w Wace Trockiej na obrzeżach Wilna; zapaliło się osiem wagonów z gazem skroplonym należących do koncernu Orlen Lietuva - „podała litewska agencja prasowa ELTA. Dodała, że część wagonów przewoziła ładunek z rafinerii spółki w Możejkach.

Według wstępnych informacji pożar wybuchł w wyniku naruszenia zasad pracy

— poinformował dziennikarzy minister spraw wewnętrznych Litwy Władysław Kondratowicz.

Do gaszenia pożaru skierowano siedem wozów strażackich oraz dwie cysterny z wodą i dwa wozy z drabinami. Ze wstępnych informacji wynika, że jedna osoba została poszkodowana.

Możliwe skażenie powietrza

Mieszkańcy pobliskich osiedli ostrzeżono przed możliwym skażeniem powietrza. Zalecono, by zostali w domach, nie otwierali okien, drzwi ani nie uruchamiali nawiewów. Osoby, które odczują dolegliwości, powinny niezwłocznie zgłosić się do lekarza. Kierowcy przejeżdżający w pobliżu miejsca pożaru powinni szczelnie zamknąć okna w samochodach.

Orlen Lietuva to spółka, która jest największym podatnikiem na Litwie i odgrywa ważną rolę w tamtejszej gospodarce; zarządza kluczowym terminalem w Butyndze, głównym portem dostaw surowców oraz terminalem kolejowym w Mockowie, ważnym punktem przeładunkowym, umożliwiającym sprawny eksport produktów.

