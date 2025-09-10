PKP Cargo sprzedało blisko 6,7 tys. wyłączonych z użytku wagonów towarowych za kwotę 123,3 mln zł - podało PKP Cargo w komunikacie. Zdaniem spółki uzyskane środki „wpłyną na poprawę jej płynności finansowej”
Zarząd spółki PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji informuje, że w dniu 9 września 2025 roku na podstawie wyników przeprowadzonej licytacji elektronicznej w postępowaniu zorganizowanym na sprzedaż wagonów towarowych wyłączonych z użytku operacyjnego, Uchwałą nr 228/2025 podjął decyzję o sprzedaży 6.696 Wagonów za łączną cenę netto – 123,3 mln zł
— podała spółka.
O co chodzi?
Zaznaczyła, że finalizacja postępowania i zawarcie umów sprzedaży możliwe będzie po uzyskaniu zgody rady nadzorczej.
Jak wyjaśniła spółka, chodzi o sprzedaż wyeksploatowanych węglarek, których posiada „znaczące nadmiarowe i trwale odstawione ilości”. Pozostałe typy wagonów wystawione na sprzedaż są długotrwale wyłączone z eksploatacji oraz nie znajdują zastosowania komercyjnego w realizowanych oraz planowanych przewozach ze względu na ich stan i przestarzałą konstrukcję - podano.
Podkreślono, że blisko 10 proc. zbywanych przez spółkę obecnie wraków wagonów nie było eksploatowane od ponad 10 lat. Zgodnie z komunikatem, wśród wagonów nie ma platform z przeznaczeniem w zakresie obronności kraju, zaś pozostałe platformy nie znajdują zastosowania w transporcie intermodalnym z powodu przestarzałej konstrukcji.
W postępowaniu prowadzonym w trybie licytacji elektronicznej, którego przedmiotem była sprzedaż 7. 801 Wagonów, jeden oferent złożył ofertę dotyczącą 6 z 7 ustalonych w postępowaniu części – regionów, oferując cenę zgodną z ceną minimalną ustaloną przez Sędziego Komisarza. Proces sprzedaży pozostałych zbędnych wagonów będzie kontynuowany przez PKP CARGO poprzez ogłoszenie w ciągu najbliższych miesięcy kolejnych postępowań
— wyjaśnił przewoźnik.
Pozostała pula wagonów przeznaczonych do sprzedaży będzie służyła jako ewentualne źródło części zamiennych do wykorzystania podczas wzmożonych przewozów w miesiącach jesienno-zimowych, a następnie, zgodnie z założeniami Planu Restrukturyzacyjnego, wystawiona na aukcjach w nadchodzących postępowaniach.
Działania PKP Cargo
Sprzedaż wagonów towarowych wyłączonych z użytku operacyjnego jest jednym z działań „restrukturyzacyjnych”.
W lipcu 2024 r. sąd otworzył postępowanie restrukturyzacyjne spółki. Także w lipcu ub.r. zarząd zdecydował o przeprowadzeniu zwolnień grupowych przez zakłady i centralę spółki, w efekcie czego zatrudnienie spadło o 3665 pracowników. Obecnie PKP Cargo zatrudnia ok. 10 tys. osób. Na początku czerwca br. PKP Cargo po raz kolejny poinformowało, że zamierza przeprowadzić zwolnienia grupowe. Tym razem zwolnienia miałyby objąć do 1041 pracowników w 2025 r. oraz do 1388 w 2026 r. Pod koniec czerwca zarząd PKP Cargo zaproponował pracownikom zrzeczenie się części przywilejów wynikających z ZUZP i zastąpienie ich systemem motywacyjnym.
Przypomnijmy, że na koniec czerwca wiceprezes PKP Cargo Paweł Miłek, podczas posiedzenia sejmowej podkomisji stałej ds. transportu kolejowego, poinformował, że spółka planuje sprzedać na złom ponad 10 tysięcy wagonów. Jak tłumaczył, są one w złym stanie technicznym.
Narrację wiceprezesa PKP Cargo obalił dr Jakub Majewski, prezes Fundacji ProKolej, który podczas posiedzenia podkomisji - cytowany przez rynek-kolejowy.pl - stwierdził:
Wagony, które zarząd PKP Cargo chce sprzedać, będą musiały zostać przeznaczone na złom. Wśród nich są tymczasem pojazdy stosunkowo nowe (zaledwie kilkunastoletnie). Takie działanie byłoby szkodliwe dla samej spółki, może też zostać uznane za krok antykonkurencyjny.
Wywołało to wówczas burzę, a sprawa była szeroko komentowana.
as/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/gospodarka/740045-pkp-cargo-sprzedalo-blisko-67-tys-wagonow-towarowych
