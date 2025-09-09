Linie lotnicze KLM poinformowały, że dziś odwołanych zostanie ponad sto lotów w związku ze strajkiem personelu naziemnego. „Akcja protestacyjna, organizowana przez związki FNV i CNV, potrwa od godziny 8.00 do 10.00 i dotknie około 27 tys. pasażerów” – podał nadawca publiczny NOS.
Strajk obejmuje m.in. pracowników odpowiedzialnych za obsługę bagażu, holowanie samolotów oraz wsparcie pasażerów na lotnisku Schiphol. KLM ostrzegło, że utrudnienia mogą potrwać nawet dwa do trzech dni po zakończeniu akcji. Przewoźnik zapowiedział, że poszkodowani pasażerowie zostaną jak najszybciej przebukowani na inne rejsy, głównie w obrębie Europy.
Bez porozumienia z FNV i CNV
Protest to efekt braku porozumienia z dwoma największymi związkami zawodowymi. FNV i CNV odrzuciły porozumienie płacowe, które KLM zawarło z trzema mniejszymi związkami. Spór dotyczy m.in. wysokości podwyżek, liczby etatów oraz tzw. regulacji dla pracowników wykonujących ciężkie prace fizyczne.
Naziemni pracownicy czują się czasem jak personel drugiej kategorii
— podkreślił rzecznik FNV, zwracając uwagę na wysokie premie przyznane kadrze kierowniczej spółki.
Kolejna, dłuższa przerwa w pracy, zapowiedziana jest na środę 17 września.
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/gospodarka/740026-holenderskie-klm-odwoluje-ponad-100-lotow-z-powodu-strajku
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.