„Liczba cudzoziemców wykonujących w Polsce pracę w końcu marca br. wyniosła 1 mln 67 tys. osób, o 5,5 proc. więcej rok do roku” - podał GUS. Najliczniejszą grupą obcokrajowców pracujących w naszym kraju byli obywatele Ukrainy.
W porównaniu do poprzedniego miesiąca ich liczba zwiększyła się o 0,9 proc.
Na koniec marca udział cudzoziemców w ogólnej liczbie wykonujących pracę wyniósł 6,5 proc.
Umowy zlecenia i pokrewne
GUS podał, że wśród cudzoziemców wykonujących pracę 405,1 tys. osób realizowało wyłącznie umowy zlecenia i pokrewne. Było to o 5,6 proc. więcej niż w marcu 2024 r., i 0,7 proc. więcej niż miesiąc wcześniej.
Najliczniejszą grupą obcokrajowców wykonujących pracę w Polsce byli obywatele Ukrainy. Według stanu na 31 marca 2025 r. było ich 714,9 tys., tj. o 3,6 proc. więcej niż w analogicznym miesiącu poprzedniego roku oraz więcej o 0,9 proc. niż w lutym 2025 r.
CZYTAJ WIĘCEJ: Nie tylko Ukraińcy. Pracowników z tych państw jest w Polsce coraz więcej. „Zatrudnianie cudzoziemców budzi pewne obawy”
tt/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/gospodarka/740010-ilu-cudzoziemcow-pracuje-w-polsce-sa-dane-gus
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.