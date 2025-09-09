Jutro Ursula von der Leyen wygłosi w europarlamencie „orędzie” o stanie Unii, ale może okazać się, że za kilka tygodniu będzie musiała zmierzyć się z wnioskiem o odwołanie z funkcji przewodniczącej Komisji Europejskiej. Lista jej osiągnięć jest krótka, a przykład negocjacji umowy o wolnym handlu z Ameryką Południową czy porozumienia z USA wzbudza wiele negatywnych opinii. Na dodatek sytuacja gospodarcza i kondycja przemysłu europejskiego nie jest dobra.
Niewiele powodów do chwały
Gdy po ubiegłorocznych wyborach do Parlamentu Europejskiego niemiecka polityk ubiegała się o drugą kadencję w fotelu przewodniczącej Komisji Europejskiej, zapowiadała nowe otwarcie i wiele reform, które miały poprawić kondycję europejskiej gospodarki. Ale już wówczas zapewne zdawała sobie sprawę, że sprawowanie…
