„Wiemy co zrobić, żeby polskie rodziny nie przeżywały dramatów, gdy przychodzi rachunek za prąd albo za ogrzewanie” - zaznacza były premier Mateusz Morawiecki w opublikowanym na platformie X nagraniu.
Szef EKR odniósł się w mediach społecznościowych do rosnącej w Polsce drożyzny, zwłaszcza w zakresie cen energii.
Energia nie może być luksusem. To podstawa funkcjonowania i bezpieczeństwa każdej rodziny i każdej firmy, jak woda i powietrze. Wiemy co zrobić, żeby polskie rodziny nie przeżywały dramatów, gdy przychodzi rachunek za prąd albo za ogrzewanie
— przekonuje wiceprezes PiS.
Co proponuje PiS?
Morawiecki wskazuje też na propozycje jego ugrupowania, mające na celu ograniczenie niekorzystnych dla społeczeństwa skutków drożyzny.
Mamy konkretne rozwiązania. Oto one. Obniżymy rachunki za prąd o 30 proc. poprzez obniżkę podatku VAT, taryf dystrybucyjnych i innych nieracjonalnych opłat. Naprawimy program Czyste powietrze upraszczając wnioski online i przyspieszając wypłaty. Zasady będą przejrzyste, a dotacje na termomodernizację zwiększone. Skończymy z dopłatami do samochodów elektrycznych. Te pieniądze przeznaczymy na magazyny energii, tak by prosument mógł wykorzystać jak najwięcej wyprodukowanej przez siebie energii. Dla odbiorców najbardziej wrażliwych na wysokie ceny wprowadzimy taryfę socjalną 30 gr/KWG za prąd, 100 zł/GJ za ciepło, a w pierwszym roku bon do 1500 zł. Przedłużymy także tarczę dla ciepła, jednocześnie wdrażając nową skuteczną strategię dla ciepłownictwa. To wszystko jest możliwe, tylko potrzeba odważnych decyzji i sprawdzonych ludzi. Zaufaj!
— zaznacza Mateusz Morawiecki w zamieszczonym nagraniu.
„Można inaczej!”
Były premier odniósł się też do wysokich cen energii i ogrzewania we wpisie na platformie X.
⚡️Drogi prąd? 🔥Droższe ciepło? To problem, który coraz bardziej zagraża polskim rodzinom. Jak im pomóc? Propozycja którą zaprezentowałem na Forum Ekonomicznym w Karpaczu to gotowe rozwiązanie! Rząd obiecuje zamrożenie cen energii tylko do końca 2025 roku. A co dalej? Jak zwykle – puste obietnice. Taryfy i ceny mają magicznie spaść od 2026 roku… tyle razy już to słyszeliśmy. Cóż szkodzi obiecać, prawda?
— zaznaczył Morawiecki.
Koszty ciepła rosną gwałtownie, bo skończyła się tarcza, której autorem i obrońcą był rząd PiS, a którą krytykowała cała ówczesna opozycja i przychylne im media. Dziś w ławach rządowych – nieudolnie, ale nas naśladują. To dobra droga, ale wykonanie jak zwykle fatalne. Zamiast realnego wsparcia, mamy bony PR-owe tylko dla nielicznych. Rząd proponuje bon ciepłowniczy – ale tylko dla najniżej zarabiających i tylko tam, gdzie cena wzrośnie powyżej 170 zł/GJ. Reszta Polaków? Ma płakać i płacić - albo marznąć. Już jest drogo - a będzie dużo drożej!
— dodał b. premier.
A można inaczej! Wystarczy skorzystać z propozycji, które zawarliśmy w naszym Planie Energetycznym dla Polski⚡️: ✅ Obniżka cen prądu o 30 proc. dla wszystkich ✅ Tarcza ciepła chroniąca budżety rodzin ✅ Niższe koszty dystrybucji energii ✅ Taryfy socjalne dla najwrażliwszych ✅ Skuteczna strategia dla energetyki i ciepłownictwa ✅ Magazyny energii dla prosumentów ✅ Naprawa programu „Czyste Powietrze”. Plan jest gotowy i opublikowany. Szczegóły znajdziecie ➡️ TU
— wskazał Morawiecki.
Wystarczy działać – zamiast gadać. Polacy czekają na działanie, nie kolejne konferencje prasowe! Nie czekajcie, aż ludzie zaczną marznąć i bankrutować! Chyba, że dacie im palić w piecach swoimi obietnicami – tych nigdy nie zabraknie…
— ocenił były premier.
maz/X
