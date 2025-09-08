Najpotężniejsza gospodarka w Europie ma problemy z „zieloną rewolucją”. Berlin musi zmienić ekopolitykę, w przeciwnym razie – nawet jeśli kraj wyda ponad pięć bilionów euro do połowy wieku – przemysł ciężki ucieknie za granicę.
Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa (DIHK) alarmuje, że strategia, jaką w ostatnich latach realizuje rząd, by doprowadzić kraj do neutralności klimatycznej i przejść na odnawialne źródła – nie tylko nie przynosi efektów, ale jeszcze zagraża gospodarce i społeczeństwu.
Na dodatek Izba wskazuje, że – jak informuje agencja Reuters - trzymanie się dotychczasowego kursu oznacza nakłady w wysokości 5,4 bln euro do 2049 roku. A to „będzie stanowić poważne obciążenie dla przedsiębiorstw i gospodarstw domowych oraz osłabi konkurencyjność”. Reuters cytuje wypowiedź prezesa…
