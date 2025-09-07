„Aż dziwne, że tak późno agencja Fitch zdecydowała się na taką negatywną perspektywę i wydaje się, że kolejne agencje ratingowe pójdą śladem Fitcha, a to oznacza znaczny wzrost kosztów obsługi długu publicznego. Jeśli dzisiaj to są kwoty rocznie rzędu 70 miliardów złotych, no to za chwilę będziemy mieli 90 miliardów złotych. Taki będzie w 2026 roku roczny koszt obsługi długu publicznego” - wskazuje były poseł PiS, ekspert gospodarczy Janusz Szewczak w rozmowie z portalem wPolityce.pl.
Agencja ratingowa Fitch utrzymała dotychczasową ocenę ratingową Polski dla długo- i krótkoterminowych zobowiązań w walucie zagranicznej oraz w walucie krajowej. Co jednak ważne perspektywa ratingu została zmieniona na negatywną.
Minister finansów Andrzej Domański próbując bronić swojego rządu stwierdził, że winę za to ponosi… urzędujący od miesiąca prezydenta Karol Nawrocki i blokowanie przez niego ustaw.
Tragedia w finansach publicznych
Sprawę komentuje w rozmowie z portalem wPolityce.pl Janusz Szewczak, były poseł PiS, były członek zarządu PKN Orlen, analityk gospodarczy.
Po pierwsze trzeba przypomnieć, że pan minister Domański łamie przepisy prawa, nie wypłacając zgodnie z prawem dotacji dla partii politycznej. Druga sprawa - to jest totalne kłamstwo, jeśli chodzi o odpowiedzialność prezydenta, bo to jest ocena dwóch lat rządów koalicji. Jeśli dobijamy po dwóch latach rządów i budżetem na 2026 rok do deficytu zbliżonego do 1 biliona złotych to takiej tragedii w finansach publicznych nie mieliśmy od 30 lat
— wskazuje.
Do tego trzeba doliczyć jeszcze to, że również dług publiczny w 2026 roku sięgnie gdzieś ponad 60 proc. w relacji do PKB
— dodaje.
Gierek mógłby mieć kompleksy
Janusz Szewczak zwraca uwagę, że poziom deficytu do PKB wynosi prawie 7 procent.
To jest europejski rekord, drastyczny spadek dochodów budżetowych, zastój inwestycji. Można powiedzieć, że aż dziwne, że tak późno agencja Fitch zdecydowała się na taką negatywną perspektywę i wydaje się, że kolejne agencje ratingowe pójdą śladem Fitcha, a to oznacza znaczny wzrost kosztów obsługi długu publicznego. Jeśli dzisiaj to są kwoty rocznie rzędu 70 miliardów złotych, no to za chwilę będziemy mieli 90 miliardów złotych. Taki będzie w 2026 roku roczny koszt obsługi długu publicznego
— zaznacza.
To jest masakra zupełna. Prawie 100 miliardów, tylko odsetki od tego długu. Także myślę, że Edward Gierek mógłby mieć duże kompleksy, obserwując to, co wyczynia koalicja i minister Domański
— wskazuje.
Działania prezydenta
Szewczak zauważa, że prezydent Nawrocki „obnaża skrajną niekompetencję zarządzających polskimi finansami publicznymi”
Widać, że u rządzących nie ma żadnej mądrej reakcji poza próbą całkowicie nieuzasadnionego oczerniania Kancelarii Prezydenta
— ocenia.
Pan prezydent dysponuje doskonałą grupą ekspertów i doradców. Znacznie lepszą niż to, czym dysponuje Koalicja Obywatelska i pan minister Domański najwyraźniej, bo przecież w czasie kampanii wyborczej prezydent Karol Nawrocki ostrzegał o tych niebezpieczeństwach i nie przypadkowo mówił, że nie zgodzi się na prymitywny sposób ratowania budżetu przy pomocy podnoszenia podatków i słusznie, bo dlaczego obywatele polscy, nawet ci, którzy nie mając wyobraźni, wybrali sobie taki rząd i taką koalicję, mają cierpieć z powodu niekompetencji, błędów i nieróbstwa
— mówi.
