Agencja Fitch Ratings zmieniła perspektywę ratingu Polski ze stabilnej na negatywną. Przyczyny tej fatalnej dla Polski wiadomości zanalizował we wpisie na platformie X były premier Mateusz Morawiecki. „Dzisiaj rządzą nami finansowi partacze. Niespełna dwa lata wystarczyły im, by Polska miała jedne z najgorszych perspektyw finansowych w Unii” - podkreślił były premier.
Praca milionów Polek i Polaków idzie na marne. Wielu urzędników państwowych i nasza ekipa polityczna przez 8 lat walczyło o stabilne finanse publiczne. W czasie pandemii, europejskiego kryzysu energetycznego i wojny za wschodnią granicą potrafiliśmy zagwarantować stabilność polskich finansów, spadek długu do PKB, a także dobrą perspektywę dla budżetu. To się jednak zmieniło
— napisał na platformie X Mateusz Morawiecki.
Dzisiaj rządzą nami finansowi partacze. Niespełna dwa lata wystarczyły im, by Polska miała jedne z najgorszych perspektyw finansowych w Unii. Agencja Fitch obniżyła perspektywę ratingu Polski do negatywnej. To wyraźny sygnał wobec polityki obecnego rządu. Takie decyzje nie zapadają z dnia na dzień – to efekt narastających od wielu miesięcy problemów w finansach publicznych
— tłumaczył były premier.
Z czego wynika ta niekorzystna dla Polski zmiana?
Głównym katalizatorem zmiany była publikacja projektu przyszłorocznego budżetu. Przyjęte założenia są negatywnym zaskoczeniem dla rynku, co powoduje, że oceny są głównie pesymistyczne i wyrażają wątpliwości co do możliwości przeprowadzenia przez rząd umiejętnej konsolidacji finansów. Deficyt samego budżetu państwa po zaledwie siedmiu miesiącach 2025 roku wynosi już 156,7 mld zł – więcej niż w całym pandemicznym roku 2020. W tym roku deficyt sektora finansów publicznych wyniesie 6,9 proc. PKB, a w przyszłym niewiele mniej – 6,5 proc. Według Fitch w 2027 roku zmniejszy się jedynie do 6,3 proc. Przedstawiony rok temu przez rząd Donalda Tuska plan wyjścia z nadmiernego deficytu okazał się przeszacowany o… 100 proc.
— zaznaczył były premier.
„Trend i dynamika przyrostu długu są bardzo niepokojące”
Już w marcu Fitch wskazywał m.in. na finanse publiczne i niepowodzenie w ich konsolidacji jako ryzyko dla oceny ratingowej. W szczególności zagrożeniem dla perspektyw polskiego ratingu miało być szybkie narastanie długu publicznego, który – jak przewidywałem – już w tym roku przekroczy 60 proc. PKB, a wkrótce zbliży się do 70 proc., potem 80 proc. i więcej. Gdzie jest granica, w której rząd zacznie się przejmować kluczowymi wskaźnikami pokazującymi ich niekompetencję? Trend i dynamika przyrostu długu są bardzo niepokojące. Przy wzroście PKB sięgającym 3 proc. przynajmniej powinien zostać zahamowany wzrost długu w relacji do PKB. Tymczasem ta dynamika tylko przyspiesza. Negatywna ocena Fitch to sygnał dla inwestorów: Polska staje się krajem o większym ryzyku finansowym.
— dodał Morawiecki.
Jak teraz można wyjść z obecnej złej dla Polski sytuacji gospodarczej?
Potrzebny jest dziś jasny plan przywrócenia stabilności finansów publicznych. Bez niego Polska będzie pogrążać się w spirali zadłużenia (warto zwrócić uwagę na dynamicznie rosnące koszty obsługi długu w relacji do dochodów budżetowych), a koszty kryzysu poniosą zwykli obywatele. Firmy zapłacą wyższy koszt kredytu. Tego planu nie uda się zrealizować bez odsunięcia ich od władzy. Raz już naprawiliśmy finanse publiczne po tych patałachach. Zrobimy to ponownie – tylko szkoda Polski
— zakończył swój wpis były premier.
