Na koniec sierpnia 2025 roku oficjalne aktywa rezerwowe Polski wyniosły 223,5 mld euro. W przeliczeniu na dolary amerykańskie ich wartość sięgnęła 260,9 mld USD. Złoto posiadane przez NBP wyceniono na blisko 48,4 mld euro, czyli 206,4 mld zł.
Z danych NBP wynika, że na koniec sierpnia 2025 r. stan aktywów rezerwowych wyrażony w euro wyniósł 223,5 mld euro i był niższy o 0,02 mld euro niż na koniec lipca 2025 r., a stan rezerw wyrażony w dolarach zwiększył się o 5,0 mld USD i osiągnął poziom 260,9 mld USD.
Narodowy Bank Polski przy inwestowaniu rezerw dewizowych kieruje się przede wszystkim kryterium bezpieczeństwa i płynności. Dopiero po spełnieniu tych warunków dąży do osiągnięcia jak najwyższej stopy zwrotu w długim okresie. NBP inwestuje rezerwy walutowe w typowe instrumenty stosowane przez banki centralne. Dominującą część rezerw inwestuje w dłużne rządowe papiery wartościowe charakteryzujące się najwyższym stopniem bezpieczeństwa i płynności
— podał bank centralny w komunikacie.
Z danych NBP wynika, że na koniec sierpnia w posiadaniu polskiego banku centralnego było złoto o wartości prawie 48,4 mld euro. W przeliczeniu na dolary wartość złota posiadaniu NBP wyniosła prawie 56,5 mld USD, a w przeliczeniu na polską walutę wartość ta wynosiła 206,4 mld zł.
