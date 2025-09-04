Komitet Stały Rady Ministrów przyjął projekty ustaw dotyczące przedłużenia zamrożenia cen energii elektrycznej do końca 2025 r., wprowadzenia bonu ciepłowniczego oraz nowelizacji ustawy o zapasach ropy i gazu - poinformował w mediach społecznościowych resort energii.
Bon ciepłowniczy
Przygotowany przez resort energii projekt ustawy o bonie ciepłowniczym oraz o zmianie niektórych innych ustaw projekt przewiduje utrzymanie maksymalnej ceny energii elektrycznej dla gospodarstw domowych na poziomie 500 zł/MWh do 31 grudnia 2025 r.
Jednocześnie resort energii zaproponował w tym samym projekcie wprowadzenie bonu ciepłowniczego, który ma wspierać gospodarstwa o niskich dochodach korzystające z ciepła systemowego. Wsparcie będzie wypłacane w drugiej połowie 2025 r. oraz w całym 2026 r., a jego wysokość będzie zależna od cen ciepła – od 500 zł do nawet 3,5 tys. zł rocznie. Kryterium dochodowe ustalono na poziomie 40 proc. przeciętnego wynagrodzenia dla gospodarstw jednoosobowych i 30 proc. dla wieloosobowych.
Z oceny skutków regulacji projektów ustawy wynika, że koszt wsparcia w postaci zamrożenia cen energii sięgnie 887 mln zł w latach 2025–2026, a bonu ciepłowniczego – wyniesie 889,4 mln zł.
Ropa i gaz
Drugi projekt dotyczy zapasów ropy i gazu. Zakłada on m.in. przedłużenie do końca września 2026 r. możliwości korzystania przez importerów gazu z tzw. usługi biletowej świadczonej przez Rządową Agencję Rezerw Strategicznych (RARS).
Projekt zawiera też przepisy o utrzymywaniu obowiązkowych rezerw ropy i paliw. Zgodnie z obecnymi regulacjami zapasy paliw i ropy mają wystarczać na 90 dni średniej dziennej produkcji lub przywozu, przy czym część z nich utrzymuje jako tzw. zapasy agencyjne RARS, a resztę importerzy lub producenci w określonej proporcji. Importerzy i producenci muszą obecnie utrzymywać zapasy na 53 dni średniej produkcji lub przywozu. Ustawa zakłada, że coraz większą część tego obowiązku będzie przejmować RARS, a poziom obowiązku importerów i producentów będzie spadał: do 50 dni od wejścia w życie ustawy, do 47 dni od 30 czerwca 2026 r., i do 45 dni od 30 czerwca 2027 r.
Czyli rząd Donalda Tuska sam potwierdza, że zamrożenie cen energii nie musiało być wiązane ze sprawą wiatraków. Nie można było tak od razu? Najwidoczniej mądry rząd… po wecie prezydenta Karola Nawrockiego
