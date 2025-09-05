„Natomiast to jest pomysł diabelski i w tym szaleństwie jest metoda. To ma wesprzeć gospodarkę niemiecką, stagnującą poprzez eksport wyrobów przemysłowych, a ekwiwalentem ma być żywność, którą - to warto podkreślić - będą dystrybuowały Niemcy” - podkreślił na antenie Telewizji wPolsce24 poseł Jan Krzysztof Ardanowski (Wolni Republikanie), były minister rolnictwa, komentując umowę z Mercosurem.
Diabelski pomysł
Red. Jacek Karnowski w programie „Minęła 20:15” zapytał Jana Krzysztofa Ardanowskiego, czy umowę UE z Mercosurem można jeszcze zatrzymać?
Pukają się w głowę, że głupotą jest uzależnienie bezpieczeństwa żywnościowego 500 mln mieszkańców Unii Europejskiej od żywności zewnętrznej, bo de facto do tego to się sprowadza. Z jednej strony żywność z Ameryki Południowej, z drugiej z Ukrainy i rolnictwo europejskie, najbardziej rozwinięte, nowoczesne, wydajne, w które inwestowano miliardy, setki miliardów, czy więcej przez lata, właściwie jest skazane na śmierć…
