„Na dzień 3 września zasób złota, które Narodowy Bank Polski zgromadził w imieniu wszystkich Polaków, to 515,3 ton złota. Jego wartość w rezerwach NBP to ponad 204 mld złotych” - powiedział prof. Adam Glapiński na konferencji prasowej. Dodał, że zaproponuje zarządowi zwiększenie rezerw tego kruszcu z obecnych 20 do 30 proc. Mówił również o inflacji, zapowiadając, że „w kolejnych miesiącach może wzrosnąć”.
Prezes NBP Adam Glapiński mówił, że aktualna wycena polskich zapasów złota, „to jest 3490 dol. za uncję, a więc wartość złota w rezerwach NBP to 57 mld 823 mln dol. w przeliczaniu jest to ponad 204 mld zł”.
Takie zasoby złota zgromadziliśmy
— podkreślił prof. Adam Glapiński,.
Dodał, że NBP zaczął kupować złoto z dużym wyprzedzeniem niż inne banki centralne.
W tym tygodniu przyszła informacja, że złoto w zasobach banków centralnych stało się drugim aktywem po dolarze.(…) To jest to co przewidzieliśmy w NBP kilka lat temu
— zaznaczył.
Zwiększenie pułapu rezerw
Prezes NBP prof. Adam Glapiński mówił też, że zaproponuje zwiększenie pułapu rezerw w złocie z 20 proc. do 30 proc.
Zamierzam w najbliższym czasie przedstawić zarządowi banku centralnego propozycję, żeby podwyższyć pułap, do którego zmierzamy, na 30 proc. Co dalej, to zobaczymy. Oczywiście my kupujemy, kiedy jest okazja, żeby dobrze kupić. Świat się szybko zmienia i równowaga światowa ulega zakłóceniu, musimy się w tym dobrze odnaleźć
— zastrzegł.
Inflacja może wzrosnąć
Prof. Adam Glapiński zaznaczył również, że „w kolejnych miesiącach inflacja może wzrosnąć”.
Utrzymują się niestety liczne ryzyka dla niskiej inflacji. Po pierwsze, inflacja cały czas przekracza 2,5 proc., a więc środek naszego celu, do czego zmierzamy, co nakazuje działania zacieśniające. Po drugie, prognozy wskazują, że w kolejnych miesiącach inflacja może wzrosnąć
— powiedział prof. Adam Glapiński.
Prezes banku centralnego zwrócił uwagę, że nie wiadomo, jakie będą ceny energii elektrycznej w ostatnim kwartale tego roku.
Przy obecnym stanie prawnym i obecnym poziomie taryf (…) odmrożenie cen energii elektrycznej następuje od października. (…) Doprowadziłoby to do wzrostu inflacji CPI, prawdopodobnie nawet powyżej 3,5 procent
— dodał.
Inflacja bazowa w dół
Prof. Adam Glapiński zauważył jednocześnie, że zgodnie ze wstępnymi szacunkami, w sierpniu obniżyła się inflacja bazowa.
Dynamika cen usług niemniej jest niepokojąca, to nie jest nasz problem, Polski, tylko we wszystkich krajach wysoko rozwiniętych. Dynamika cen usług ma to do siebie, że właśnie ma taki charakter
— dodał.
Więc jeśli w kolejnych kwartałach inflacja bazowa będzie się utrzymywać w pobliżu 3 proc., tak jak jest w tej chwili, (…) to ryzyko wytrącenia inflacji z przedziału odchyleń od celu w przypadku wzrostu cen energii bądź żywności będzie podwyższone
— wskazał prezes NBP.
Zgodnie z danymi GUS ceny towarów i usług konsumpcyjnych w sierpniu 2025 r. wzrosły rdr o 2,8 proc., a w porównaniu z poprzednim miesiącem obniżyły się o 0,1 proc.
Cel NBP
Zgodnie z opracowanymi przez RPP Założeniami Polityki Pieniężnej, celem NBP jest utrzymanie inflacji – rozumianej jako procentowa roczna zmiana indeksu cen towarów i usług konsumpcyjnych – na poziomie 2,5 proc. z symetrycznym przedziałem odchyleń o szerokości +/- punktu procentowego w średnim okresie.
Rada Polityki Pieniężnej obniżyła wczoraj stopę referencyjną do 4,75 proc. w skali rocznej. Zgodnie z decyzją RPP stopa lombardowa wynosi 5,25 proc. w skali rocznej, stopa depozytowa 4,25 proc., stopa redyskontowa weksli 4,80 proc., a stopa dyskontowa weksli 4,85 proc. w skali rocznej.
