Prezydent Nawrocki rozmawiał w USA o gazie. Polska ma infrastrukturę, by dostarczyć go Europie Środkowej i Wschodniej

Gazoport; Zdjęcie ilustracyjne / autor: Pixabay/JerzyGórecki

Czy pływający gazoport w rejonie Gdańska wpisze się nie tylko w wizję unijną, uniezależnienia Europy od importu rosyjskich surowców, ale także w politykę administracji amerykańskiej, która chce zwiększenia eksportu LNG na nasz kontynent? To jeden z tematów rozmowy prezydenta Karola Nawrockiego z Donaldem Trumpem.

O tym, że kwestia współpracy energetycznej była na agendzie, mówił w wywiadach udzielonym w Waszyngtonie polskim mediom prezydent Karol Nawrocki. Minister Marcin Przydacz z Kancelarii Prezydenta, który był członkiem polskiej delegacji, stwierdził wręcz, że dzięki spotkaniu Trump-Nawrocki odżyła Inicjatywa Trójmorza, związana z bezpieczeństwem energetycznym regionu. Wyjaśnił, że sprawa dotyczy dostaw energii z USA, do czego potrzebna jest rozbudowa infrastruktury.

Przypomnijmy,…

