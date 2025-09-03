wideo

Morawiecki przedstawił remedium na drogi prąd - obniżka o 30 proc. "Zamiast wdrażać Zielony Ład - stwórzmy polski ład energetyczny!"

Sprawdź Propozycja PiS na obniżkę cen energii / autor: Fratria/X-Mateusz Morawiecki, screen
Były premier Mateusz Morawiecki przedstawił propozycję, która pomoże obniżyć drakońskie ceny prądu - „Plan Energetyczny dla Polski”. „Nie stać nas na drogi prąd – ale stać nas na działanie! Zamiast wdrażać Zielony Ład - stwórzmy polski ład energetyczny! Natychmiast musimy obniżyć ceny energii przynajmniej o 30 proc. My wiemy, jak to zrobić!” - napisał szef EKR na portalu X.

Mateusz Morawiecki poruszył kwestię coraz droższego prądu, który drenuje kieszenie Polaków i naszego biznesu.

Energia elektryczna i stabilność jej dostaw to fundament bezpieczeństwa i rozwoju każdego państwa. Albo Polska będzie miała tanią energię – albo nasze bezpieczeństwo, przyszłość i rozwój będą zagrożone

— napisał na X.

Dodał, że Polaków nie stać na drogi prąd, dlatego potrzebne są zmiany:

Nie stać nas na drogi prąd – ale stać nas na działanie! Zamiast wdrażać Zielony Ład - stwórzmy polski ład energetyczny! Natychmiast musimy obniżyć ceny energii przynajmniej o 30 proc. My wiemy, jak to zrobić!

Plan na obniżkę cen energii o 30 proc.

Były premier przedstawił nowy pomysł swojego ugrupowania, który nazwano „Planem Energetycznym dla Polski”.

Program przewiduje obniżkę rachunków o 30 proc. poprzez redukcję VAT, taryf dystrybucyjnych i nieracjonalnych opłat oraz wprowadzenie taryfy socjalnej i bonu energetycznego do 1500 zł. Planowany jest racjonalny miks energetyczny, obejmujący atom, gaz, węgiel i OZE w hybrydach z magazynami energii dla stabilności sieci. Specjalne Strefy Energetyczne mają przyciągać inwestycje przemysłowe dzięki tańszej energii, ulgom podatkowym i szybkim przyłączeniom. Rewizja Zielonego Ładu zakłada odejście od nierealnych celów redukcji CO2 i reformę ETS, chroniącą polską gospodarkę. Taryfy dystrybucyjne mają zostać obniżone o 20 proc., co przyniesie znaczące oszczędności dla gospodarstw domowych oraz małych i średnich przedsiębiorstw. Wsparcie dla rodzin i przedsiębiorstw obejmuje aplikację prognozującą zużycie energii, zniżki na energooszczędne urządzenia oraz dotacje na fotowoltaikę i termomodernizację.

Polska potrzebuje realistycznej, silnej i nowoczesnej strategii energetycznej – wolnej od ideologii, skupionej na rodzinach i gospodarce! Dlatego zapraszam ekspertów, przedsiębiorców i wszystkie środowiska, którym zależy na przyszłości Polski, na naszym bezpieczeństwie, zwiększaniu konkurencyjności i inwestycji polskiej gospodarki – do dalszej, wspólnej pracy nad tym programem. Tani prąd to nie luksus. To fundament suwerenności i rozwoju! Czas skończyć z rachunkami grozy – razem zapewnijmy tanią energię dla Polski

— skonkludował szef EKR.

xyz/X

