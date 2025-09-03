Stopy procentowe znowu w dół! Zapadła decyzja Rady Polityki Pieniężnej. O ile obniży się stopa referencyjna w skali rocznej?

Rada Polityki Pieniężnej na zakończenie dwudniowego posiedzenia zdecydowała o obniżeniu stóp procentowych o 25 punktów bazowych” - poinformował Narodowy Bank Polski. Tym samym stopa referencyjna wyniesie 4,75 proc. w skali rocznej.

Rada postanowiła obniżyć stopy procentowe NBP o 0,25 pkt. proc.

— poinformował bank centralny.

O ile obniży się główna stopa procentowa?

Zgodnie z informacją NBP decyzja Rady oznacza, że główna stopa procentowa, referencyjna, obniży się do 4,75 proc. w skali rocznej. Stopa lombardowa wyniesie 5,25 proc. w skali rocznej, stopa depozytowa 4,25 proc., stopa redyskontowa weksli 4,80 proc., a stopa dyskontowa weksli 4,85 proc. w skali rocznej.

Bank dodał, że uchwała Rady Polityki Pieniężnej wchodzi w życie 4 września 2025 r.

Podczas poprzedniego posiedzenia, na początku lipca br., RPP zdecydowała o obniżeniu stóp także o 25 punktów bazowych. Tym samym główna stopa - referencyjna, spadła wówczas do 5 proc. w skali roku wobec wcześniejszych 5,25 proc.; stopa lombardowa do 5,50 proc., stopa depozytowa do 4,50 proc., stopa redyskontowa weksli do 5,05 proc., a stopa dyskontowa weksli do 5,10 proc.

Wcześniej RPP obniżyła stopy procentowe na początku maja - o 50 pkt bazowych; stopa referencyjna spadła wówczas z 5,75 proc. do 5,25 proc.

