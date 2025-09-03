„Rada Polityki Pieniężnej na zakończenie dwudniowego posiedzenia zdecydowała o obniżeniu stóp procentowych o 25 punktów bazowych” - poinformował Narodowy Bank Polski. Tym samym stopa referencyjna wyniesie 4,75 proc. w skali rocznej.
Rada postanowiła obniżyć stopy procentowe NBP o 0,25 pkt. proc.
— poinformował bank centralny.
O ile obniży się główna stopa procentowa?
Zgodnie z informacją NBP decyzja Rady oznacza, że główna stopa procentowa, referencyjna, obniży się do 4,75 proc. w skali rocznej. Stopa lombardowa wyniesie 5,25 proc. w skali rocznej, stopa depozytowa 4,25 proc., stopa redyskontowa weksli 4,80 proc., a stopa dyskontowa weksli 4,85 proc. w skali rocznej.
Bank dodał, że uchwała Rady Polityki Pieniężnej wchodzi w życie 4 września 2025 r.
Podczas poprzedniego posiedzenia, na początku lipca br., RPP zdecydowała o obniżeniu stóp także o 25 punktów bazowych. Tym samym główna stopa - referencyjna, spadła wówczas do 5 proc. w skali roku wobec wcześniejszych 5,25 proc.; stopa lombardowa do 5,50 proc., stopa depozytowa do 4,50 proc., stopa redyskontowa weksli do 5,05 proc., a stopa dyskontowa weksli do 5,10 proc.
Wcześniej RPP obniżyła stopy procentowe na początku maja - o 50 pkt bazowych; stopa referencyjna spadła wówczas z 5,75 proc. do 5,25 proc.
CZYTAJ WIĘCEJ:
— Niespodzianka RPP. Stopy procentowe znów poszły w dół. Prezes Glapiński: Od lipca inflacja będzie zgodna z poziomem celu NBP
— Rada Polityki Pieniężnej znów tnie stopy procentowe. Dobra wiadomość dla kredytobiorców – rata może być niższa
— Prof. Adam Glapiński: Przyjęcie euro przez Polskę stwarzałoby istotne ryzyka dla równowagi gospodarczej
tt/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/gospodarka/739472-stopy-procentowe-znowu-w-dol-zapadla-decyzja-rpp
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.