Janusz Kowalski: Zakładam, że minister rolnictwa odejdzie. „Umowa Mercosur to klęska PSL i całego polskiego rządu”

Komisja Europejska chce otworzyć unijny rynek na import produktów rolno-spożywczych z Ameryki Południowej. Dziś oficjalnie zatwierdziła porozumienie o wolnym handlu. „Mamy do czynienia ze złą i szkodliwą umową dla polskiego rolnictwa i przetwórstwa, dobra jest tylko dla kolegi Ursuli von der Leyen, czyli kanclerza Niemiec” – mówi poseł PiS Janusz Kowalski.

Szkodliwa umowa

Porozumienie, jakie Przewodnicząca Komisji Europejskiej podpisała bez konsultacji z krajami unijnymi w grudniu ubiegłego roku w Montevideo z szefami rządów czterech krajów: Argentyny, Brazylii, Paragwaju i Urugwaju, od początku wywołało kontrowersje i falę protestów. Rolnicy obawiają się zalania unijnego rynku tanimi produktami rolnymi z Ameryki Południowej, które nie podlegają takim restrykcjom jakościowym i wymaganiom…

