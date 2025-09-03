„Jeśli umowa z Mercosur wejdzie w życie i pojawią się negatywne sygnały dot. polskiego rynku rolnego, to nie spoczniemy, dopóki nie wejdą w życie mechanizmy obronne” - oświadczył premier Donald Tusk. Zapowiedział, że będzie na ten temat rozmawiać z prezydentem Francji i szefową KE. Słowo „jeśli” w ustach szefa rządu brzmi więc jak kapitulacja…
Dziś kolegium komisarzy unijnych przyjęło ostateczny tekst umowy między UE a blokiem państw Ameryki Południowej Mercosur. Proponują porozumienie tymczasowe, które zaakceptują PE i państwa członkowskie UE.
Premier Tusk, w czasie konferencji prasowej podczas 33. Międzynarodowo Salonu Przemysłu Obronnego, zapytany o umowę z Mercosur powiedział, że „prawdopodobnie zostanie ona przyjęta większością głosów”. Zapowiedział jednocześnie, że Polska będzie przeciwna, „bo chcemy naprawdę zadbać, a przynajmniej zademonstrować, że nie odpuścimy, jeśli chodzi o interesy polskich producentów rolnych”.
Tusk przyznał, że Polska nie ma w tej chwili partnerów do blokowania.
Nie ma w tej chwili poza Polską nikogo, kto chciałby zablokować Mercosur
— stwierdził.
Mechanizmy obronne
Przekonywał, że jeśli Mercosur wejdzie w życie i pojawią się jakieś negatywne sygnały dotyczące np. rynku wołowiny, to Polska będzie się starała, „żeby Komisja Europejska natychmiast wprowadzała mechanizm obronny, czyli z powrotem nakładała cła”.
Dzisiaj z samego rana rozmawiałem z polskim komisarzem, ministrem Piotrem Serafinem, który wziął na siebie ciężar tłumaczenia - na czym polega polska specyfika. Mam prawo sądzić, że uzyskamy od Komisji Europejskiej nie tylko deklaracje, ale też praktyczne decyzje dotyczące mechanizmów obrony i kontroli
— przekazał Tusk.
Nie spoczniemy, dopóki nie wejdą w życie mechanizmy obronne
— dodał.
Rozmowa Tusk-von der Leyen
O tym jutro będę rozmawiał z szefową Komisji Europejskiej Ursulą von der Leyen. Musi mieć świadomość, jakie ryzyka wiążą się z Mercosurem
— powiedział premier.
Umówiliśmy się z Francuzami, że skoro nie chcą z nami budować mniejszości blokującej, to żeby przynajmniej wspólnie z nami przygotowali mechanizm obronny
— dodał szef polskiego rządu.
Spotkanie Tusk-Macron
Zapowiedział, że w tej sprawie będzie rozmawiał z prezydentem Francji Emmanuelem Macronem.
Będę jutro w Paryżu nie tylko na konferencji koalicji chętnych, czyli tych państw, które pomagają Ukrainie w wojnie z Rosją, ale znajdę też czas, aby w rozmowie w cztery oczy z prezydentem Macronem rozmawiać o tym, jak łagodzić skutki Mercosuru
— wskazał premier.
„Polski rząd bierny!”
Choć premier Donald Tusk deklaruje, że jest przeciwnikiem szkodliwej dla Polski umowy z Mercosur, to nic nie zrobił, aby ją blokować!
Potwierdza się! Przyspieszenie w sprawie MERCOSUR! Polski rząd bierny!
— napisał w mediach społecznościowych europoseł PiS Waldemar Buda.
Europosłowie PiS zażądali też od polskiego komisarza Piotra Serafina wniesienia sprzeciwu na Kolegium Komisarzy wobec umowy Mercosur.
Boom! Mówimy sprawdzam i żądamy podniesienia sprzeciwu na Kolegium Komisarzy przez Polaka wobec umowy Mercosur! Jutro polski komisarz Piotr Serafin, bliski współpracownik premiera Tuska będzie w tej sprawie podejmował decyzję! Sprawdzamy intencje rządu i kierujemy oficjalne żądanie do Komisarza
— poinformowali europosłowie PiS Waldemar Buda i Piotr Müller.
I co? I nic… Jak zwykle w przypadku rządu Donalda Tuska.
tt/PAP
