Rolnicy są coraz bardziej zniecierpliwieni. Mają dość narzekań przyjezdnych i stawiają tabliczki z hasłami typu: „Uwaga! Wjeżdżasz na polską wieś. Tu pachnie obornikiem, ryczą krowy i pracują ciągniki. Produkujemy dla Was jedzenie”. To odpowiedź na rosnące pretensje mieszkańców miast, którzy – przeprowadzając się na wieś – nie chcą zaakceptować jej naturalnych uciążliwości.
Iskrą zapalną była głośna sprawa Szymona Kluki, hodowcy świń spod Łodzi. Rolnika, który musiał zapłacić ponad sto tysięcy złotych odszkodowania za zapach chlewni, mimo że działała ona od dziesięcioleci i zgodnie z prawem.
„Wieś to nie skansen ani kurort”
Rolnicy na łamach branżowych portali ostrzegają:
Wieś to nie skansen ani kurort czy park rozrywki. Tu się ciężko pracuje, żebyście mieli co jeść.
Podkreślają, że krowy nie przestaną ryczeć, a traktory nie ucichną tylko dlatego, że komuś przeszkadza wiejska codzienność.
Bez nas nie będzie mleka, chleba ani mięsa
— dodają.
Tablicę można wydrukować samodzielnie
Treść prezentowana na tablicach jest jak najbardziej słuszna
— mówi Ryszard Kleinszmidt, wiceprezes Pomorskiej Izby Rolniczej Dziennikowi Bałtyckiemu.
Sprawa z ukaranym rolnikiem pokazuje, że to wszystko idzie w złym kierunku. Jeśli ktoś przeprowadza się na wieś, powinien zdawać sobie sprawę, czego się może spodziewać. Tak się dzieje przecież od zawsze
— dodaje.
Choć pierwotnie przygotowano 100 tablic, rozeszły się one błyskawicznie. W związku z ogromnym zainteresowaniem organizatorzy akcji udostępnili darmowy projekt do samodzielnego wydruku.
tt/Telewizja wPolsce24/dziennikbaltycki.pl
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/gospodarka/739445-uwaga-wjezdzasz-na-polska-wies-wymowne-tablice
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.