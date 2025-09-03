23 sierpnia 2025 r. Ojciec Święty Leon XIV przyjął uczestników 14. spotkania Międzynarodowej Sieci Katolickich Legislatorów, która stawia sobie jako cel jednoczenie nowego pokolenia chrześcijańskich liderów. Było to już szesnaste doroczne spotkanie tego gremium z papieżem, w którym uczestniczyło 150 osób. W audiencji brał udział także senator PiS Grzegorz Bierecki.
Udzielenie odpowiedzi na odczłowieczające tendencje to kluczowe zagadnienie tegorocznego spotkania, odbywającego się w Frascati niedaleko Rzymu. Chodzi tu o takie zjawiska, jak zmagania mocarstw, wyzysk ze strony korporacji oraz narastanie złego użycia technologii. Jak wskazał Franciszek, w przeciwdziałaniu tym problemom pomaga nam katolicka nauka społeczna, a zwłaszcza skupienie się na godności osoby ludzkiej. Pomocne jest jednak również zrozumienie, że kapitalne znaczenie ma tutaj budowanie sieci.
W Jubileuszowym Roku Nadziei tematem przewodnim obrad była refleksja nad hasłem: „Nowy porządek świata: polityka wielkich potęg, dominacja korporacji i przyszłość ludzkiego rozwoju”.
Zwracając się do prawodawców i przywódców politycznych, papież wskazał na postać św. Augustyna z Hippony i jego dzieło „Państwo Boże”, które – jak podkreślił – pozostaje aktualną odpowiedzią na kryzysy i przewroty także współczesnego świata.
„Ten Ojciec Kościoła nauczał, że w historii ludzkości splecione są dwa «miasta»: Miasto Człowieka i Miasto Boga. Miasto Człowieka, zbudowane na pysze i miłości własnej, charakteryzuje się dążeniem do władzy, prestiżu i przyjemności; Miasto Boga, zbudowane na miłości Boga aż do bezinteresowności, charakteryzuje się sprawiedliwością, miłością bliźniego i pokorą”
— mówił papież.
Leon XIV zwrócił uwagę, że prawdziwy rozwój człowieka nie może sprowadzać się do materialnego dobrobytu i konsumpcji, ale wymaga integralnego podejścia obejmującego wszystkie wymiary ludzkiego życia – fizyczny, społeczny, kulturowy, moralny i duchowy.
„Autentyczny ludzki rozkwit przejawia się, gdy jednostki żyją cnotliwie, w zdrowych społecznościach, ciesząc się nie tylko tym, co mają, ale także tym, kim są jako dzieci Boże”
— zaznaczył Ojciec Święty.
Papież wezwał prawodawców, aby byli „budowniczymi mostów między Miastem Boga a Miastem Człowieka”, stawiając w centrum swej pracy godność osoby ludzkiej.
„Zachęcam was, abyście kontynuowali pracę na rzecz świata, w którym władza jest ujarzmiana przez sumienie, a prawo służy ludzkiej godności. (…) Potrzebujemy polityki nadziei, ekonomii nadziei, zakorzenionej w przekonaniu, że dzięki łasce Chrystusa możemy odzwierciedlać Jego światło w ziemskim mieście”
— podkreślił Leon XIV.
Na zakończenie Ojciec Święty zapewnił uczestników audiencji o swojej modlitwie, prosząc, aby Jezus, Książę Pokoju, błogosławił ich wysiłkom na rzecz prawdziwego rozwoju rodziny ludzkiej.
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/gospodarka/739427-miedzynarodowa-siec-legislatorow-katolickich-u-papieza
