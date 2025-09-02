Przed Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Warszawie odbyła się konferencja prasowa NSZZ „Solidarność” Rolników Indywidualnych. Związkowcy zwrócili uwagę na trudną sytuację polskiego rolnictwa, która wiąże się z napływem produktów z Ukrainy, nadchodzącej umowy z krajami Mercosur oraz fatalną sytuacją na rynku wewnętrznym. „Chcemy panu ministrowi przekazać nasze rozwiązania, postulaty, które muszą być zrealizowane. Jeżeli nie będą zrealizowane, to jako „Solidarność” RI ogłaszamy przygotowanie do strajku generalnego. To jest bardzo ważne, dlatego, że jeżeli rząd do tej pory nic nie zrobił i nic nie zamierza robić, to musimy zacząć dbać o swoje sprawy” - mówił przewodniczący NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidarność” Tomasz Obrzański.
Umowa z Mercosur zagrożeniem dla polskiego rolnictwa
Przewodniczący NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidarność” Tomasz Obrzański zabrał głos ws. polskiego rolnictwa.
Sytuacja w rolnictwie jest bardzo trudna. Rolnicy nie mogą sprzedać zboża, ponieważ mają bardzo niskie ceny. Dlatego jako „Solidarność” Rolników Indywidualnych wychodzimy przed gmach Ministerstwa Rolnictwa i chcemy panu ministrowi przekazać nasze rozwiązania, postulaty, które muszą być zrealizowane. Jeżeli nie będą zrealizowane, to jako „Solidarność” RI ogłaszamy przygotowanie do strajku generalnego. To jest bardzo ważne, dlatego, że jeżeli rząd do tej pory nic nie zrobił i nic nie zamierza robić, to musimy zacząć dbać o swoje sprawy. Sytuacja w kraju jest bardzo ciężka na rynku zbóż, owoców, warzyw. Nie ma sprzedaży, są niskie ceny. Odnosząc się do weta prezydenta odnośnie do środków ochrony roślin, które zostało zawetowane, nie może być podziałów wśród rolników. Państwo polskie musi dbać o własne interesy
— powiedział.
Następnie dodał:
Jako „Solidarność” RI będziemy rozmawiać o konsultacjach odnośnie do tej ustawy, aby wszystko było zgodne z literą prawa. Żywność z krajów Mercosur będzie przyjeżdżać bez żadnych rejestrów. Z Ukrainy już taka do nas przyjeżdża. Za to my musimy być zobligowani do tego, aby środki ochronności były wpisywane. Nie ma tutaj zgody całego środowiska rolniczego. Mówimy też o innych organizacjach, które też są za tym, że dobrze pan prezydent zrobił, iż to weto zostało wprowadzone. Mówiąc o tej całej trudnej sytuacji, chcę nawiązać też do tego, że jako „Solidarność” RI znaleźliśmy rozwiązania z trudnej sytuacji odnośnie dopłat. Mówimy o dopłatach nie do tony zboża, a dopłaty do hektara. Po konferencji prasowej przekażemy nasze postulaty panu ministrowi. Będziemy chcieli porozmawiać odnośnie tego wszystkiego, co dotyka polskiego rolnika.
Rolnicy dokładają do produkcji
Następnie głos zabrała Dorota Kosowska, która jest rolnikiem z woj. wielkopolskiego.
Jestem rolnikiem z ponad 20-letnim doświadczeniem. Mamy początek września i należy pochylić się nad sytuacją w rolnictwie po tegorocznych żniwach. W ostatnim kwartale wystąpiły susze, gradobicia, podtopienia. Ceny zbóż pszenicy za tonę to około 500-700 zł. Rolnik, aby wyprodukować tonę pszenicy, musi uprawić pole, zakupić materiał siewny, zasiać i ponosi koszty. Te koszty wynoszą około 1000 zł. Strata wynosi około 300 zł do tony pszenicy. Jeśli rząd nie pomoże rolnikom i nie zrekompensuje tych strat, to polskie rolnictwo upadnie. Polacy pokazali, że potrafią zapewnić bezpieczeństwo żywnościowe podczas covid-19. Proszę, aby pan minister wystąpił do premiera o wsparcie polskich rolników
— powiedziała.
Do sprawy odniósł się także sadownik z woj. mazowieckiego Dominik Zawadzki.
Mamy kolejny rok, gdzie pogoda doświadczyła bardzo negatywnie sadowników. Szczególnie tych, którzy uprawiają owoce twarde. Straty sięgają w tym roku do 85 proc.. Natomiast cena ostatnimi czasy na jabłka przemysłowe wynosiła 60-65 gr. Jest to przynajmniej o połowę za niska cena, która nawet nie pokrywa kosztów produkcji. Musimy drugi rok z rzędu utrzymywać nasze plantacje, sady w dobrej kulturze, nie mając dobrego zbioru. Ceny również nie są adekwatne. Dodatkowo sytuacja dobija też plantatorów malin. Będziemy jako hodowcy przystępować do zbioru maliny jesiennej. Dosyć znaczącej uprawy w gospodarstwach, które uprawiają maliny. Cena na dzień dzisiejszy na skupach, jest w granicach 8-10 zł. Ta cena nie pokrywa kosztów produkcji
— poinformował
Zagrożenie ze strony ukraińskich produktów
Dodał również:
W zeszłym tygodniu w centrum legislacji zostało opublikowane rozporządzenie pana ministra finansów i gospodarki, gdzie, cytuję portal bankier.pl: „Na podstawie rekomendacji ministra rolnictwa i rozwoju wsi proponuje się uchylić obowiązek zgłaszania do rejestracji SENT wybranych produktów rolnych”. SENT jest to system monitorowania produktów, które przychodzą z innych krajów, szczególnie Ukrainy. Poprzez transport samochodowy oraz kolejowy. Minister tego rządu, członek partii PSL, mieniącej się obrońcami rolników rekomenduje, aby z tego systemu wyłączyć świeżą malinę, truskawkę, porzeczkę czarną, żurawinę, borówkę amerykańską, której jesteśmy wiodącym producentem, czy jagodę czarną. Chcą także wyłączyć z tego mąkę.
