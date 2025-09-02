„Jutro Komisja Europejska przyjmie umowę o wolnym handlu z krajami Ameryki Południowej, Mercosur” - poinformowała rzecznik KE Paula Pinho. Następnie porozumienie z Argentyną, Brazylią, Paragwajem i Urugwajem będą musiały zaakceptować kraje członkowskie. „Potwierdza się! Przyspieszenie w sprawie MERCOSUR! Polski rząd bierny!” - skomentował w mediach społecznościowych europoseł PiS Waldemar Buda. Jutro w Brukseli ma być minister rolnictwa w rządzie Tuska Stefan Krajewski z PSL. Europosłowie PiS zażądali od polskiego komisarza Piotra Serafina wniesienia sprzeciwu na Kolegium Komisarzy wobec umowy Mercosur.
KE ogłosiła w grudniu 2024 r. zakończenie trwających od blisko 25 lat rozmów z krajami południowoamerykańskimi na temat treści umowy. Następnie strona unijna przystąpiła do przeglądu prawnego porozumienia i tłumaczenia go na języki narodowe.
Po ogłoszeniu wysokich ceł przez prezydenta USA Donalda Trumpa w UE pojawiły się wezwania do przyspieszenia negocjacji handlowych z partnerami na świecie, w tym w Azji Południowo-Wschodniej i Ameryce Południowej. Przeciwne podpisaniu umowy z państwami Mercosuru są Francja i Polska.
Choć premier Donald Tusk deklarował, że jest przeciwnikiem szkodliwej dla Polski umowy z Mercosur, to nic nie zrobił, aby ją blokować.
Przeciwnie tuż po zakończeniu negocjacji KE-Mercosur w grudniu ubiegłego roku niemieckie media uspokajały, że Tusk na nią się zgodzi, nie może jednak z tym się ujawniać przed wyborami prezydenckimi.
Potwierdza się! Przyspieszenie w sprawie MERCOSUR! Polski rząd bierny!
— napisał w mediach społecznościowych europoseł PiS Waldemar Buda.
I gdzie ten sprzeciw?
Umowa z Mercosur otwiera europejski rynek na żywność z krajów Ameryki Południowej, która nie spełnia unijnych standardów. Tych z kolei muszą przestrzegać rolnicy krajów wspólnoty. W efekcie rolnicy z krajów UE muszą ponoszą znacznie wyższe koszty produkcji, co widać w cenach artykułów rolno-spożywczych. Znacznie tańsza jest żywność z krajów Mercosur. Najbardziej kontrowersyjną częścią umowy pozostaje jednak fakt, że otwiera ona rynek unijny na produkty rolne z Mercosuru. Przy tym import niektórych wrażliwych produktów rolnych, takich jak wołowina, etanol, wieprzowina, miód, cukier i drób, ma być ograniczony.
Wielu ekspertów podkreśla, że umowa, którą jutro ma podpisać KE, to początek końca europejskiego rolnictwa. Na umowie zyskają za to Niemcy, które będą miały nowy rynek zbytu dla produkowanych urządzeń i maszyn.
Porozumienie z Mercosurem ma znieść bariery handlowe dla europejskich firm takie jak wysokie cła; przewiduje też uproszczenie procedur dla biznesu z UE oraz zniesienie przepisów i norm technicznych różniących się od norm międzynarodowych.
Do ratyfikacji wystarczy zgoda Parlamentu Europejskiego
Do rozstrzygnięcia pozostaje też kwestia ścieżki ratyfikacji porozumienia. Jeśli umowa będzie dotyczyć tylko obszarów należących do wyłącznych kompetencji Komisji Europejskiej – takich jak handel czy inwestycje zagraniczne – do jej zatwierdzenia wystarczy zgoda Parlamentu Europejskiego oraz kwalifikowana większość w Radzie UE (czyli co najmniej 15 państw reprezentujących 65 proc. ludności Wspólnoty).
Jeśli jednak porozumienie obejmie również inne obszary, takie jak standardy środowiskowe czy zamówienia publiczne, zostanie uznane za tzw. umowę mieszaną i będzie wymagało ratyfikacji przez parlamenty narodowe wszystkich 27 państw członkowskich.
Możliwe jest też rozdzielenie dokumentu na część mieszczącą się wyłącznie w kompetencjach UE oraz część mieszaną.
Firmy z UE eksportowały do czterech krajów Mercosuru towary o wartości 56 mld euro (w 2023 r.) i usługi o wartości 28 mld euro (w 2022 r.).
Przedstawicielstwo RP przy UE potwierdziło, że w czwartek do Brukseli przyjedzie minister rolnictwa Stefan Krajewski, który spotka się z komisarzem odpowiedzialnym za rolnictwo Christophe’em Hansenem.
Europosłowie PiS zażądali od polskiego komisarza Piotra Serafina wniesienia sprzeciwu na Kolegium Komisarzy wobec umowy Mercosur.
Boom!
Mówimy sprawdzam i żądamy podniesienia sprzeciwu na Kolegium Komisarzy przez Polaka wobec umowy Mercosur!
Jutro polski komisarz Piotr Serafin, bliski współpracownik premiera Tuska będzie w tej sprawie podejmował decyzję!
Sprawdzamy intencje rządu i kierujemy oficjalne żądanie do Komisarza
— poinformowali w mediach społecznościowych europosłowie PiS Waldemar Buda i Piotr Müller.
