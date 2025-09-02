TYLKO U NAS

TYLKO U NAS. Poseł Gembicka wieszczy katastrofę ws. Mercosur. Porównała umowę do "żywnościowego Nord Stream 2"

Sprawdź Budynek Komisji Europejskiej / autor: Fratria
Poseł PiS Anna Gembicka była gościem pasma „Budzimy Się” na antenie Telewizji wPolsce24, gdzie wypowiedziała się na temat umowy z Mercosur, reparacji od Niemiec, wizyty prezydenta Nawrockiego w USA i najnowszego sondażu partii politycznych. „Można wprost porównać umowę z Mercosur, czy to, co się dzieje z Ukrainą, do żywnościowego Nord Stream 2. Unia Europejska powinna wyciągnąć wnioski z tych poprzednich błędów, które popełniła w energetyce. Z uzależniania się od rosyjskiego gazu. Tymczasem widzimy, że żadnych wniosków nie wyciągnięto. Mało tego, pcha się nas w jeszcze bardziej niebezpieczne uzależnienie. Od żywności z zewnątrz. Nie daj Boże wydarzy się kolejna pandemia, kryzys, wybuchnie wojna. Okaże się, że nagle tej żywności zacznie brakować” - powiedziała.

Umowa z krajami Mercosur…

