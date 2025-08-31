Portal Politico donosi, że Bruksela przygotowuje się do tego, aby w przyszłym tygodniu przedstawić tekst dwóch umów handlowych z państwami Mercosur i Meksykiem.
Komisja Europejska planuje przedstawić w przyszłym tygodniu tekst dwóch umów handlowych z Mercosurem i Meksykiem, rozpoczynając proces ratyfikacji, który może być trudny do zaakceptowania dla Francji
— ujawnił portal Politico.
Według portalu działania te mają być otwarciem na „dywersyfikację eksportu w obliczu coraz bardziej napiętych stosunków handlowych z Chinami i Stanami Zjednoczonymi”.
Według doniesień osób zaznajomionych z planami Komisji Europejskiej sprawa umowy z blokiem Mercosur miała znaleźć się w programie cotygodniowego spotkania komisarzy UE, do którego dojść ma 3 września. Podczas tego samego spotkania miałaby zostać omówiona kwestia umowy z Meksykiem.
Teksty zostaną następnie przesłane do krajów UE w celu formalnego zatwierdzenia. Oczekuje się, że obie umowy zostaną przedstawione jako „umowy wyłącznie UE”, co oznacza, że mogłyby zostać przyjęte kwalifikowaną większością głosów w Radzie UE, a także większością głosów w Parlamencie Europejskim, i nie musiałyby przechodzić przez parlamenty narodowe, co znacznie przyspieszyłoby proces
— wskazał portal.
Rząd Tuska zgodzi się na umowę z Mercosur
Wbrew zapowiedziom Rafała Trzaskowskiego z kampanii wyborczej i ówczesnej pozornej walki rządu Donalda Tuska, wszystko wskazuje na to, że Polska zgodzi się na to szkodliwe dla naszego państwa porozumienie.
Takie wnioski wysnuć można z treści polsko-francuskiego porozumienia, które podpisał minister ds. UE Adam Szłapka.
Wbrew oczekiwaniom nie jest to bowiem porozumienie państw, które zamierzają tę umowę blokować, ale jedynie ją modyfikować.
