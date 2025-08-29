Niemiecki kanclerz przekonuje prezydenta Francji, by poparł umowę o wolnym handlu z krajami Ameryki Łacińskiej – Mercosur. Dzisiejsze wspólne posiedzenie ministrów obu państw w Tulonie ma być sygnałem dla reszty Europy, że Paryż i Berlin łączą nie tylko więzi politycznych ale i wspólne interesy ekonomiczne.
Berlin nie ustępuje
Jaki będzie rezultat rozmów, dowiemy się wieczorem, ale już wczoraj – przy okazji kolacji, jaką na część Friedricha Merza wydał Emmanuel Macron w średniowiecznym Forcie Brégançon - obaj politycy podkreślali znaczenie dwustronnej współpracy. Media cytują wypowiedź kanclerza, który przekonywał o kluczowej roli, jaką „Niemcy i Francja odgrywają w Unii Europejskiej i na kontynencie”. Francuski prezydent zapewniał z kolei, że po zmianie rządu w Berlinie „otwarty został nowy rozdział w stosunkach francusko-niemieckich”. …
Artykuł dostępny wyłącznie dla cyfrowych prenumeratorów
Teraz za 7,90 zł za pierwszy miesiąc uzyskasz dostęp do tego i pozostałych zamkniętych artykułów.
Kliknij i wybierz e-prenumeratę.Wchodzę i wybieram
Jeżeli masz e-prenumeratę, Zaloguj się
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/gospodarka/739067-niemcy-naciskaja-na-francje-czy-polska-zablokuje